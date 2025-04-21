По слухам, AMD готовит такую видеокарту.

На шведском сайте компании Acer заметили занятную опечатку: на странице видеокарты RX 9070 XT в исполнении Nitro упоминалась несуществующая RX 9070 GRE XT, — сообщает VideoCardz. Вряд ли RX 9070 GRE XT когда-нибудь появится, а вот RX 9070 GRE — скорее всего. Авторы ресурса напоминают о недавних слухах, в которых AMD приписывали подготовку такой видеокарты. Вероятно, опечатка Acer является подтверждением этих слухов.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Ранее в VideoCardz назвали основные спецификации AMD Radeon RX 9070 GRE. Видеокарта якобы получит графический процессор Navi 48 XL (3072 потоковых процессора) и 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной и чипами, работающими на скорости 18 Гбит/с. На момент написания всё ещё непонятно, планирует ли AMD выпускать видеокарту на международном рынке или это будет эксклюзив для Китая. Упоминание RX 9070 GRE XT на шведском сайте Acer может намекать на первый вариант.

Источник изображения: Acer, VideoCardz

Первая видеокарта GRE, которой стала AMD Radeon RX 7900 GRE, первоначально была выпущена только для Китая. Презентация состоялась в год Кролика, и тогда GRE расшифровывали в Китае как Golden Rabbit Edition. Однако вскоре RX 7900 GRE стала доступна в других странах, а затем компания продолжила выпускать иные видеокарты GRE и после того, как год Кролика завершился. Теперь GRE расшифровывается по-другому, как Great Radeon Edition. Весьма вероятно, что с этим изменением видеокарты GRE больше не являются эксклюзивом для китайского рынка.

Когда точно будет анонсирована AMD Radeon RX 9070 GRE, неизвестно. По предположениям, анонс может состояться одновременно с RX 9060 XT, а новостей о ней ждут во время проведения выставки Computex 2025 в конце мая. Официально компания не делилась подробностями о планах относительно этих видеокарт.

Считается, что AMD Radeon RX 9070 GRE заполнит нишу между обычной версией RX 9070 и будущей RX 9060 XT. Последней приписывают графический чип Navi 44 XT с куда меньшим количеством потоковых процессоров — 2048. Однако RX 9060 XT может быть настроена на работу при более высоких частотах, до 3,2 ГГц и выше, а также появиться в версии с 16 ГБ видеопамяти (в дополнение к версии на 8 ГБ).