Варианты PULSE в «металлической» расцветке.

SAPPHIRE выпустила новые модели видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении METAL PULSE (кит. METAL 合金脉动), сообщает VideoCardz. Обе являются вариациями уже представленных моделей PULSE и, похоже, предназначены для продажи только в Китае.

SAPPHIRE METAL 合金脉动 RX 9070 XT 16G D6. Источник изображения: SAPPHIRE

Неизвестно, указывает ли METAL в названии на материалы, из которых изготовлен кожух системы охлаждения видеокарты, или новые модели во всём аналогичны оригинальным PULSE, помимо расцветки. Скорее, более вероятен второй вариант, поскольку модели PULSE позиционируются как более доступные, а металлический кожух, да ещё и с такой непростой геометрией, увеличил бы стоимость видеокарты.

SAPPHIRE METAL 合金脉动 RX 9070 XT 16G D6. Источник изображения: SAPPHIRE

Основное отличие METAL PULSE от стандартной PULSE — это цветовое оформление. Если стандартная видеокарта выполнена преимущественно в чёрном цвете, то METAL сочетает несколько: серый «металлический» и белый. Кожух системы охлаждения выполнен в сером цвете, задняя панель (бэкплейт) — в бело-серебристом. Присутствуют свойственные дизайну PULSE рисунки, красные акценты и брендирование.

SAPPHIRE METAL 合金脉动 RX 9070 XT 16G D6. Источник изображения: SAPPHIRE

Спецификации новых моделей соответствуют эталонным спецификациям AMD, в частности, частота графического процессора Radeon RX 9070 в игровом режиме и в режиме ускорения может повышаться до 2070 и 2520 МГц, а RX 9070 XT — до 2400 и 2970 МГц соответственно.

В конструкции видеокарт используется набор фирменных решений SAPPHIRE, включая систему охлаждения Tri-X с композитными тепловыми трубками и тремя вентиляторами, в числе особенностей которых компания упоминает продуманную конструкцию лопастей AeroCurve и двойные шарикоподшипники. В числе прочего: усиленная конструкция, алюминиевая задняя панель (бэкплейт), для графического процессора используется термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950.

SAPPHIRE METAL 合金脉动 RX 9070 XT 16G D6. Источник изображения: SAPPHIRE

В VideoCardz напоминают, что SAPPHIRE также разработала дизайн PURE с немного другой конструкцией кожуха, но идентичной печатной платой. PURE практически полностью выполнена в белом цвете.