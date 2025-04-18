В бенчмарках и некоторых играх.

Владельцы видеокарт NVIDIA последних поколений заметили повышение производительности и снижение энергопотребления в простое после перехода на новейший драйвер версии 576.02, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. В основном своими наблюдениями делятся владельцы видеокарт GeForce RTX 50 серии, в частности, есть несколько отчётов о повышении оценок RTX 5080 в бенчмарке 3DMark Steel Nomad на величину от 4,3% до 7,5%, об увеличении производительности RTX 5080 и 5070 в Marvels Rivals на 5…7%. Некоторые владельцы видеокарт RTX 40 тоже сообщают о повышении производительности, но в меньшей степени.

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Что касается энергопотребления, в одном из отчётов владелец RTX 5070 сообщил, что с новым драйвером видеокарта стала снижать частоту графического процессора в простое до более низких значений (22 МГц против 180 МГц на предыдущем драйвере) и теперь энергопотребление видеокарты без нагрузки находится около 7 Вт. Есть также сообщения о разблокировке в новом драйвере более высоких частот видеопамяти, что, вероятно, позволит энтузиастам ещё больше разогнать GDDR7 память.

Источник изображения: Wccftech

Драйверы NVIDIA версии 576.02 исправляют множество ошибок, согласно опубликованной документации. Большое количество исправлений решает различные проблемы с выводом изображения на новых видеокартах, так называемыми «чёрными экранами» и прочим, также были исправлены различные проблемы с многокадровой генерацией, проблемы при её совместной работе с V-SYNC или G-SYNC, проблемы в различных играх и программах.