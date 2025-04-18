Владельцы видеокарт NVIDIA последних поколений заметили повышение производительности и снижение энергопотребления в простое после перехода на новейший драйвер версии 576.02, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников. В основном своими наблюдениями делятся владельцы видеокарт GeForce RTX 50 серии, в частности, есть несколько отчётов о повышении оценок RTX 5080 в бенчмарке 3DMark Steel Nomad на величину от 4,3% до 7,5%, об увеличении производительности RTX 5080 и 5070 в Marvels Rivals на 5…7%. Некоторые владельцы видеокарт RTX 40 тоже сообщают о повышении производительности, но в меньшей степени.
Что касается энергопотребления, в одном из отчётов владелец RTX 5070 сообщил, что с новым драйвером видеокарта стала снижать частоту графического процессора в простое до более низких значений (22 МГц против 180 МГц на предыдущем драйвере) и теперь энергопотребление видеокарты без нагрузки находится около 7 Вт. Есть также сообщения о разблокировке в новом драйвере более высоких частот видеопамяти, что, вероятно, позволит энтузиастам ещё больше разогнать GDDR7 память.
Драйверы NVIDIA версии 576.02 исправляют множество ошибок, согласно опубликованной документации. Большое количество исправлений решает различные проблемы с выводом изображения на новых видеокартах, так называемыми «чёрными экранами» и прочим, также были исправлены различные проблемы с многокадровой генерацией, проблемы при её совместной работе с V-SYNC или G-SYNC, проблемы в различных играх и программах.