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Moleculo
Преимущество RTX 5060 Ti 16 ГБ над версией 8 ГБ возрастает при включении многокадровой генерации
Без неё модели показывают близкую производительность.

Результаты сравнительного тестирования двух разных версий NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ были опубликованы китайским блогером 碳基科技研究所 на платформе bilibili, сообщает Tom’s Hardware.

В большинстве синтетических бенчмарков и игр без включения многокадровой генерации результаты практически не отличаются или отличаются малозначительно, но есть исключения, например, модель с 8 ГБ видеопамяти внезапно оказалась быстрее в Counter-Strike 2, а модель с 16 ГБ значительно вырвалась вперёд в Horizon Zero Dawn. В 14 протестированных играх при разрешении 1080p вариант RTX 5060 Ti 8 ГБ оказался в среднем на 16% быстрее RTX 4060 Ti 8 ГБ, а вариант 16 ГБ — на 19% быстрее предшественника. При разрешении 1440p преимущество составило 17% и 21% соответственно.

Источник изображения: 碳基科技研究所, bilibili

Ситуация меняется при включении многокадровой генерации DLSS 4, чем больше кадров генерируется, тем больше преимущество модели с большим объёмом видеопамяти. В Cyberpunk 2077 при разрешении 1440p и режиме генерации кадров DLSS 4 X4 вариант RTX 5060 Ti 16 ГБ в среднем оказывается на 22% быстрее.

Ранее при сравнении версий RTX 4060 Ti с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ специалисты отмечали преимущество последней в высоких разрешениях и при включении генерации кадров. И в том и в другом случае возрастает потребление видеопамяти, 8 ГБ могут стать ограничивающим фактором. Помимо этого, стоит отметить, что запас видеопамяти в эпоху популяризации искусственного интеллекта (ИИ) точно не будет лишним. Недавно NVIDIA представила игрового помощника Project G-Assist. Помощник работает локально, для его запуска система должна соответствовать определённым требованиям, в том числе, требуется от 12 ГБ видеопамяти. Основная языковая модель в составе помощника весит около 6,5 ГБ, а дополнительная модель для распознавания речи около 3 ГБ.

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#nvidia #видеокарты
Источник: tomshardware.com
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