Работа над приложением не утихает.

NVIDIA объявила о доступности очередного обновления приложения NVIDIA App, в котором появилась возможность установки интеллектуального помощника Project G-Assist, а также были добавлены новые опции для настройки технологии масштабирования в составе DLSS и новые настройки вывода изображения.

В основе Project G-Assist используется малая языковая модель, которая обучалась для оказания помощи пользователю с продукцией и программным обеспечением NVIDIA. Модель не предназначена для бесед на широкие темы. Это полезный инструмент, который позволит управлять настройками игр, приложения NVIDIA App, некоторыми настройками системы и оборудования, включая периферийные устройства, в процессе беседы с чат-ботом на естественном языке. Список поддерживаемых функций приводится на сайте NVIDIA, в дальнейшем их ассортимент должен расшириться.

Project G-Assist работает локально и для его запуска система должна соответствовать определённым требованиям. В частности, в составе системы должна присутствовать видеокарта GeForce RTX 30, 40 или 50 серии с не менее чем 12 ГБ видеопамяти, должен быть установлен драйвер GeForce версии не ниже 572.83. Основная модель весит 6,5 ГБ, модель для распознавания голосовых команд — 3 ГБ. Специалисты NVIDIA предупреждают, что для работы помощника используется видеокарта, а значит, при обращении к нему во время игр или во время работы других графических приложений, производительность будет ниже, и помощника, и этих приложений.

Возможность ручного изменения входного разрешения DLSS как часть опции переопределения DLSS.

Источник изображения: NVIDIA

Важным нововведением является возможность ручного управления исходным разрешением рендеринга при включении опции переопределения DLSS. Пользователи могут выбрать один из официальных режимов работы DLSS, например, «Качество» с исходным разрешением 67%, либо вручную указать процент в диапазоне 33…100%. Для работоспособности перечисленных опций потребуется установка нового драйвера 572.83, сообщается в новости.

DLAA: 100%

Качество: 67%

Баланс: 50%

Производительность: 33%

Список игр и приложений, в которых официально поддерживается переопределение DLSS, стремительно растёт. Список доступен на сайте NVIDIA.

Настройки масштабирования изображения в новой версии NVIDIA App.

Источник изображения: NVIDIA

Новые цветовые настройки в обновлении NVIDIA App.

Источник изображения: NVIDIA

Продолжается перенос настроек из панели управления: в рассматриваемом обновлении NVIDIA App появились новые опции вывода изображения. Это масштабирование дисплея в играх и приложениях, включая возможность задействовать целочисленное масштабирование с аппаратным ускорением вместо линейной интерполяции, а также настройки цвета, контрастность, гамма и другие.