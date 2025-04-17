Программа для комплексного стресс-тестирования.

Сборка OCCT для операционных систем семейства Linux прошла бета-тестирования и теперь официально доступна для всех желающих, сообщает VideoCardz. Заявлена совместимость со всеми популярными дистрибутивами, включая Ubuntu, Debian, Fedora, Redhat, Arch Linux и другие. Linux версия приложения должна быть практически идентична версии для операционных систем Windows, пользователям доступны те же стресс-тесты и инструменты для мониторинга, объединённые в простом и интуитивно понятном интерфейсе.

Источник изображения: OCCT

Согласно официальному объявлению, ближайшие месяцы будут посвящены дальнейшему расширению возможностей мониторинга на операционных системах Linux, а затем, когда Linux-версия приложения будет полностью доработана, начнётся разработка новых тестов для твердотельных накопителей.

OCCT распространяется под различными лицензиями, в зависимости от вариантов использования. Для персонального некоммерческого использования программа доступна бесплатно, но с некоторыми ограничениями, включая ограниченное время тестирования.