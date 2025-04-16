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Moleculo
TechPowerUp протестировали RTX 5060 Ti 16 ГБ — хороший выбор, если стоимость соответствует РРЦ
Прирост от 10% до 20%, отличный разгонный потенциал.

Появились первые обзоры NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. В TechPowerUp новинку назвали фантастическим выбором для игр в разрешении 1080p на мониторах с высокой частотой обновления, видеокарта также подойдёт для игр в разрешении 1440p на максимальных настройках, но в некоторых случаях потребуется включение DLSS. Тем не менее, прирост производительности относительно прямого предшественника не выдающийся, но, по крайней мере, лучше, чем в случае с RTX 5080, отметили специалисты.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

По итогу тестирования в TechPowerUp заявили о 13-процентном приросте производительности в разрешении 1440p без трассировки лучей и DLSS и приросте до 20% в 4K-разрешении. По сравнению с RTX 3060 Ti прирост производительности в 1440p составляет всего 30%, RTX 4070 не догнать — она быстрее на 16%. На эти же 16% RTX 5060 Ti 16 ГБ обгоняет AMD Radeon RX 7700 XT. В сценариях с трассировкой лучей специалисты говорят о приросте около 10% относительно 16-гиговой RTX 4060 Ti и приросте 56% относительно 8-гиговой — 8 ГБ памяти не хватает для многих игр в разрешении 1440p при включении трассировки лучей.

Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

RTX 5060 Ti 16 ГБ отлично разгоняется, как и предыдущие видеокарты семейства Blackwell. В TechPowerUp удалось повысить частоту графического процессора на 400…500 МГц и частоту памяти на максимально допустимые 375 МГц (3000 МГц), что добавляет 17…20% производительности. Специалисты не понимают, по какой причине заводские частоты на новых видеокартах NVIDIA занижены.

В играх без трассировки лучей энергопотребление достигает 160 Вт, что ниже стандартного лимита в 180 Вт. Однако, когда трассировка лучей включена, потребление энергии увеличивается и иногда достигает лимита. Некоторые видеокарты не позволяют увеличивать лимит мощности, что ограничит повышение производительности за счёт разгона. Проблема с повышенным энергопотреблением в простое на RTX 5060 Ti не наблюдалась.

Рекомендованную цену 430 долларов США для NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ назвали неплохой, но не впечатляющей: «это хороший вариант». Однако специалисты уверены, что фактическая рыночная цена видеокарты будет намного выше, в среднем около 500 долларов. 

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#nvidia #видеокарты
Источник: techpowerup.com
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