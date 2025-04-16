Видеокарта получила три 8-контактных разъёма доп питания.

Vastarmor, китайский партнёр AMD, расширяет ассортимент моделей Radeon RX 9070 XT, представляя новинку в серии Alloy, сообщает VideoCardz. Модель позиционируется как более простая и доступная альтернатива варианту Super Alloy, которая отличается более высокими частотами и рядом дизайнерских изысков, включая вентиляторы с настраиваемой подсветкой. В случае с RX 9070 XT и Alloy, и Super Alloy оснащаются крупными трёхвентиляторными системами охлаждения, а также тремя 8-контактными разъёмами дополнительного питания, у старшей модели частота в режиме ускорения может достигать 3100 МГц, у младшей — 3010 МГц.

Источник изображения: Vastarmor, VideoCardz

AMD Radeon RX 9070 XT оснащается графическим процессором на базе архитектуры RDNA 4 с потоковыми процессорами в количестве 4096 единиц, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с общей шиной 256 бит и чипами, работающими на скорости 20 Гбит/с. Среди прочего: двойного BIOS у рассматриваемых видеокарт нет, рекомендуется блок питания мощностью 750 Вт или выше.

По информации VideoCardz, первыми видеокартами, появившимися под брендом Vastarmor, были модели из серии AMD Radeon RX 6000. На сегодняшний день компания анонсировала 34 видеокарты Radeon.