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Moleculo
AMD может выпустить видеокарты Radeon RX 9060 XT в мае 2025 года
Очередной слух с китайских форумов.

AMD выпустит видеокарты Radeon RX 9060 XT в мае, полагает один из редакторов китайского ресурса ChipHell, сообщает VideoCardz. Официально точная дата выхода этих видеокарт не озвучивалась, но предположения о том, что они появятся в мае высказываются уже давно. Наиболее вероятным временем для анонса и/или презентации считается выставка Computex 2025, которая пройдёт с 20 по 23 мая. Если это действительно произойдёт, старт продажам могут дать до конца мая либо в начале июня.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

По слухам, AMD планирует выпустить две версии Radeon RX 9060 XT с разным объёмом видеопамяти: 8 или 16 ГБ. Видеокартам приписывают GDDR6 память с общей шиной 128 бит и чипами, работающими на скорости 20 Гбит/с, а также графический процессор Navi 44 XT с потоковыми процессорами в количестве 2048 единиц и пиковой частотой в режиме ускорения 3,2 ГГц. Цены неизвестны, считается, что они не должны сильно отличаться от цен на конкурирующие видеокарты NVIDIA. Накануне в NVIDIA объявили, что рекомендованная цена RTX 5060 Ti 8 ГБ составляет 379 долларов США, а RTX 5060 Ti 16 ГБ — 429 долларов США.

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#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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