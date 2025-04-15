RTX 5060 Ti действительно стали дешевле.

Рекомендованные цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5060 Ti для зарубежного рынка назвали в VideoCardz перед официальным анонсом новинок. Информация из недавних слухов подтвердилась — рекомендованные цены обеих версий RTX 5060 Ti снизили — вариант с 8 ГБ видеопамяти подешевел на 30 долларов США и теперь стоит от 379 долларов, а вариант с 16 ГБ видеопамяти подешевел на 70 долларов и теперь стоит от 429 долларов. Обзоры RTX 5060 Ti должны появиться в ближайшие часы, хотя есть опасения, что первые публикации будут сосредоточены только на модели с большим объёмом видеопамяти.

Источник изображения: Josh Appel, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: VideoCardz

Продажи GeForce RTX 5060 Ti за рубежом стартуют завтра, а базовой версии RTX 5060 в мае, по рекомендованной цене 299 долларов США. Ожидается, что RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти, по крайней мере, пока известно о планах выпустить только такой вариант. Наряду с настольной RTX 5060 компания также анонсирует версию для ноутбуков стоимостью от 1099 долларов США, пишет VideoCardz.