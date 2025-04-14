Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AMD Radeon RX 9060 XT может получить 2048 потоковых процессоров и пиковую частоту GPU до 3,3 ГГц
Возможно, видеокарту представят в конце мая.

Некоторые спецификации AMD Radeon RX 9060 XT опубликовали авторы ресурса VideoCardz, ссылаясь на информацию из своих источников. Видеокарту планируют выпустить в двух вариантах, с видеопамятью GDDR6 объёмом 8 и 16 ГБ, которая будет подключена к графическому процессору Navi 44 XT по 128-битной шине. В графическом процессоре будут задействованы 2048 потоковых процессоров (вероятно, полная конфигурация), его рабочие частоты: 2620 МГц в игровом режиме с повышением до 3230 МГц. Ожидается, что среди партнёрских моделей с заводским разгоном будут варианты с частотой ускорения 3300 МГц.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Утверждается, что в видеокартах будут использовать чипы GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, общая пропускная способность памяти составит 320 ГБ/с. Это значительно меньше, чем у потенциального конкурента в лице NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Если верить слухам, эта новинка NVIDIA оснащается чипами памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, что при той же ширине шины памяти позволяет добиться общей пропускной способности 448 ГБ/с — это 55-процентное превосходство над RTX 4060 Ti. В бенчмарках RTX 5060 Ti в среднем на 20% быстрее предшественника.

Источник изображения: VideoCardz

Что касается энергопотребления, полная мощность AMD Radeon RX 9060 XT не называется, но есть рекомендации по минимальной мощности блока питания: 500…550 Вт, — видеокарте достаточно одного 8-контактного разъёма дополнительного питания. Ещё одна деталь: у RX 9060 XT будет три видеовыхода, а не четыре, как у видеокарт RX 9070 серии.

Официально AMD Radeon RX 9060 XT не анонсированы, когда это произойдёт — неизвестно. По предположениям, официально о видеокартах могут рассказать во время выставки Computex 2025, которая пройдёт с 20 по 23 мая.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия восстановит речной советский порт "Агидель" и железную дорогу к нему
+
После шести месяцев простоя Tesla Model S владелец машины не смог разблокировать электромобиль
7
GeForce RTX 5060 Ti заметили у немецких ритейлеров — цена видеокарты превышает MSRP на 47-79%
2
Radeon RX 9070 XT сравнили в играх с GeForce RTX 5070 Ti в режиме растеризации и с включением RT
19
Lenovo представила 140-ваттный power bank емкостью 20 000 мАч с новой функцией зарядки
1
На Урале стартовал проект по расширению трассы А-310, соединяющей Россию и Казахстан
+
Электровелосипед Explorer 4.3 с запасом хода до 170 км поступает в продажу по цене от 1699 евро
1
ASUS представила компактную материнскую плату B850M AYW Gaming WiFi
3
«Уралвагонзавод»: Вооружение БМПТ обеспечивает «море огня» для уничтожения целей
+
Casio и Surfrider Foundation в 2025 году представят часы G-Shock с солнечной батареей
+
ASUS выпустила новый игровой ноутбук ROG Magic 9 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
ASUS ROG NUC 2025 с GeForce RTX 5080 и Core Ultra 9 275HX поступит в продажу по цене $3300
+
POCO Launcher получил апрельское обновление с улучшениями анимации и стабильности
+
Раскрыты технические характеристики новой Lada Iskra
1
Iiyama представила серию ультрашироких мониторов с функциями KVM и USB-C
1
Kawasaki разработала мотоцикл-робот способный преодолевать бездорожье как живое существо
+
Японские технологические гиганты разрабатывают широкополосный оптический SSD
1
Финский электромотоцикл Verge TS Pro установил мировой рекорд благодаря медленной езде
2
Microsoft снимает ещё одну блокировку обновления до Windows 11 24H2
+
Эксперт "Газинформсервис" предупредила о новых схемах мошенников с ИИ и Android-вирусами
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
+
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
58
О космической гонке СССР и США в контексте разработок многоразовых транспортных систем
18
ТОП-12 самых громких провалов корпорации Apple в XXI веке
10
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
3
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
3
TreasureNFT — финансовая пирамида, которая продолжает обманывать пользователей
2
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
+
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
+

Сейчас обсуждают

Ренат Ахтамянов
16:15
Ну если человек не профессионал, ему многогерцовый монитор мало чем поможет, свою реакцию надо тренировать, а не герцы
В XDA перечислили 4 неочевидных факта о мониторах с высокой частотой обновления экрана
Sana956
16:15
TXP4 - однозначно!
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Vorvort
16:04
Пока игроки покупают гуано им так и будут его продавать. Спрос рождает предложение. В США в свое время не стали брать 4080 - цена сильно упала.
Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
ebatoryi
15:55
доллар должен опираться на штык.А штыка нету сейчас.
Аналитик назвал три причины поражения Трампа в торговой войне с Китаем
Кызахстанчево
15:55
а у пк игроков дополнительная фича, - можно не играть, потому что выйдет на пк через год\два.
Хидео Кодзима заявил, что в Death Stranding 2 можно будет не вступать в сражения с «боссами»
_supprt_
15:54
На фото P5Q Premium, а не Deluxe.
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Кызахстанчево
15:54
пусть понюхают писюндю еврогейцы. вам еще репарации платить России, на пару со скакуасами.
Reuters: в ЕС допустили возврат к импорту газа из России из-за позиции Трампа
Александр Егоров
15:37
Да не, тупо что f 7 будет лучше чем f 7 pro, либо он глобал не выйдет, либо как что-то из линейки X 8.....
Redmi Turbo 4 Pro получит Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятор на 7500 мАч
шопоголик
15:34
Ноль потребляет писано про выключенную игровую систему как-бэ
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
baiiron_
15:31
ага, все так, причем одновременно. 12600k не умеет в 4 канал, в тот самый классический 4 канал, который достигается путем установки 4 планок, что пытался сделать сборщик. Он умеет только в 2 канал. А ...
Сборка игрового компьютера моим друзьям за минимальную цену
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем