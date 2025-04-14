Возможно, видеокарту представят в конце мая.

Некоторые спецификации AMD Radeon RX 9060 XT опубликовали авторы ресурса VideoCardz, ссылаясь на информацию из своих источников. Видеокарту планируют выпустить в двух вариантах, с видеопамятью GDDR6 объёмом 8 и 16 ГБ, которая будет подключена к графическому процессору Navi 44 XT по 128-битной шине. В графическом процессоре будут задействованы 2048 потоковых процессоров (вероятно, полная конфигурация), его рабочие частоты: 2620 МГц в игровом режиме с повышением до 3230 МГц. Ожидается, что среди партнёрских моделей с заводским разгоном будут варианты с частотой ускорения 3300 МГц.

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Утверждается, что в видеокартах будут использовать чипы GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, общая пропускная способность памяти составит 320 ГБ/с. Это значительно меньше, чем у потенциального конкурента в лице NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Если верить слухам, эта новинка NVIDIA оснащается чипами памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, что при той же ширине шины памяти позволяет добиться общей пропускной способности 448 ГБ/с — это 55-процентное превосходство над RTX 4060 Ti. В бенчмарках RTX 5060 Ti в среднем на 20% быстрее предшественника.

Источник изображения: VideoCardz

Что касается энергопотребления, полная мощность AMD Radeon RX 9060 XT не называется, но есть рекомендации по минимальной мощности блока питания: 500…550 Вт, — видеокарте достаточно одного 8-контактного разъёма дополнительного питания. Ещё одна деталь: у RX 9060 XT будет три видеовыхода, а не четыре, как у видеокарт RX 9070 серии.

Официально AMD Radeon RX 9060 XT не анонсированы, когда это произойдёт — неизвестно. По предположениям, официально о видеокартах могут рассказать во время выставки Computex 2025, которая пройдёт с 20 по 23 мая.