Предположительно, это NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.

Новая линейка продуктов Hatsune Miku от ASUS была продемонстрирована руководителем китайского подразделения компании Тони Ю (Tony Yu) в новом видео на платформе bilibili, сообщает VideoCardz. В линейку входит игровая периферия, компьютерные комплектующие и роутер, но основное внимание авторов VideoCardz привлекла видеокарта, предположительно, это ещё неанонсированная RTX 5060 Ti в версии с 8 ГБ видеопамяти.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili

Данная модель видеокарты уже успела засветиться на промо-материалах ASUS, где явно было указано, что это RTX 5060 Ti 8 ГБ. В видео новинку показали со всех сторон: модель оснастили системой охлаждения с тремя вентиляторами и одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili

Расцветка, как у всех других продуктов в линейке, бело-бирюзовая с редкими розовыми акцентами, на торцевой части видеокарты присутствует вставка с бело-бирюзовой подсветкой, а на задней панели видеокарты (бэкплейте) изображена главная героиня серии — популярная в Азии виртуальная певица (вокалоид) Hatsune Miku.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili

В числе прочих комплектующих: материнская плата формата mATX с чипсетом AMD B850, система жидкостного охлаждения, блок питания и корпус. Также в линейку входит игровая клавиатура, мышь, гарнитура и роутер.

По информации VideoCardz, линейка Hatsune Miku предназначена для продажи исключительно в Китае.

Как ожидается, NVIDIA представит видеокарты GeForce RTX 5060 Ti уже завтра, 15 апреля. Выпустят две версии: с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ. В Сеть уже просочились результаты тестирования версии с большим объёмом видеопамяти.