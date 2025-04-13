ASUS представила новые компактные игровые компьютеры ROG NUC 2025 года, сообщает VideoCardz. На момент написания заявлены две конфигурации, обе используют процессор Intel Core Ultra 9 серии 2 из семейства Arrow Lake-HX (конкретная модель не называется), а также дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков. Отличаются конфигурации, как минимум, ёмкостью установленного твердотельного накопителя, 1 или 2 ТБ. Это премиальный нишевый продукт, в Китае компьютеры будут стоить от 24399 и 24999 юаней соответственно или в переводе на доллары США от 3300…3400 USD, подсчитали в VideoCardz. Начать продажи планируют уже в апреле.
ASUS ROG NUC 2025 года имеет размеры 282×188×56 мм, вся конфигурация в компактном трёхлитровом корпусе весит около 3,12 кг. В числе прочих особенностей и характеристик: 32 ГБ заменяемой оперативной памяти DDR5-6400, 2,5-гигабитный адаптер проводной Сети, адаптер беспроводной Сети с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, встроенное аудио Realtek ALC3251, система охлаждения с двумя испарительными камерами и тремя вентиляторами, поддержка разгона.
В числе портов на передней панели один USB 3.2 Gen2x2 Type-C, два USB 3.2 Type-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, на задней панели Thunderbolt 4 Type-C (поддержка DisplayPort 2.1), четыре 10-гигабитных USB 3.2 Type-A, по паре DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.
ASUS ROG NUC прошлого поколения были основаны на процессорах Intel Core Ultra 9 185H семейства Meteor Lake и дискретных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков.