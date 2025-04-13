Intel Core Ultra 9 серии 2 и дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков.

ASUS представила новые компактные игровые компьютеры ROG NUC 2025 года, сообщает VideoCardz. На момент написания заявлены две конфигурации, обе используют процессор Intel Core Ultra 9 серии 2 из семейства Arrow Lake-HX (конкретная модель не называется), а также дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков. Отличаются конфигурации, как минимум, ёмкостью установленного твердотельного накопителя, 1 или 2 ТБ. Это премиальный нишевый продукт, в Китае компьютеры будут стоить от 24399 и 24999 юаней соответственно или в переводе на доллары США от 3300…3400 USD, подсчитали в VideoCardz. Начать продажи планируют уже в апреле.

Источник изображения: ASUS

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ASUS ROG NUC 2025 года имеет размеры 282×188×56 мм, вся конфигурация в компактном трёхлитровом корпусе весит около 3,12 кг. В числе прочих особенностей и характеристик: 32 ГБ заменяемой оперативной памяти DDR5-6400, 2,5-гигабитный адаптер проводной Сети, адаптер беспроводной Сети с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, встроенное аудио Realtek ALC3251, система охлаждения с двумя испарительными камерами и тремя вентиляторами, поддержка разгона.

Источник изображения: ASUS

В числе портов на передней панели один USB 3.2 Gen2x2 Type-C, два USB 3.2 Type-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, на задней панели Thunderbolt 4 Type-C (поддержка DisplayPort 2.1), четыре 10-гигабитных USB 3.2 Type-A, по паре DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.

Источник изображения: ASUS

ASUS ROG NUC прошлого поколения были основаны на процессорах Intel Core Ultra 9 185H семейства Meteor Lake и дискретных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков.