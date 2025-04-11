Утверждается, что такие модели производятся, но не предназначены для розничной продажи.

Фотографии, предположительно, эталонной модели видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT появились на китайском форуме ChipHell, сообщает Wccftech. Владелец видеокарты под псевдонимом 260_ приобрёл её на одной из местных онлайн-платформ для размещения объявлений, видеокарта была разобрана и протестирована.

Источник изображения: 260_, ChipHell

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Хотя видеокарты AMD Radeon RX серии 9070 в эталонном исполнении не доступны в свободной продаже, специалисты считают, что такие модели всё же производятся и поставляются для сборки готовых компьютеров, некоторые из них впоследствии оказываются на вторичном рынке.

Разбор и замена термопрокладок. Источник изображения: 260_, ChipHell

Рассматриваемая модель оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимает примерно 2,5 слота расширения. Дизайн строгий и стильный, видеокарта преимущественно выполнена в чёрном цвете. Есть ли подсветка, не уточняется, возможно, подсвечивается логотип на боковой части фронтального кожуха. После снятия кожуха, взору открывается крупный радиатор с, как минимум, пятью тепловыми трубками (в Wccftech где-то насчитали восемь). Испарительная камера не используется, тепло от графического процессора к тепловым трубкам отводится через медное основание, а от чипов памяти — через алюминиевую раму. В качестве термоинтерфейса для графического процессора используется графеновая прокладка, для чипов памяти — термопрокладки толщиной 2 мм.

3DMark Time Spy (после замены термопрокладок). Источник изображения: 260_, ChipHell

FurMark (после замены термопрокладок). Источник изображения: 260_, ChipHell

После тестирования видеокарты владелец решил заменить термопрокладки на чипах памяти и не прогадал — температуру удалось снизить на 5…6 градусов. В бенчмарках 3DMark Time Spy (Extreme) средняя температура графического процессора повышалась примерно до 58…59 градусов по Цельсию с температурой в самой горячей точке около 84…85 градусов по Цельсию. В тесте FurMark средняя температура графического процессора повысилась до 64 градусов по Цельсию практически при той же температуре в самой горячей точке.