В гарнитуре используются тканевые амбушюры.

Компания Sharkoon выпустила игровую гарнитуру SKILLER SGH25 с 50-мм динамиками, охватывающей конструкцией с регулируемым оголовьем и встроенным в кабель регулятором громкости, сообщает TechPowerUp. Регулятор также позволяет включать и отключать микрофон, который является гибким и съёмным.

Источник изображения: Sharkoon

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По информации производителя, динамики гарнитуры обеспечивают чистый и мощный звук. В спецификациях гарнитуры указаны частотный диапазон динамиков от 20 до 20000 Гц и сопротивление 32 Ом. Частотный диапазон микрофона от 100 до 10000 Гц, сопротивление 2,2 кОм, микрофон всенаправленный.

Источник изображения: Sharkoon

Пожалуй, к важным особенностям Sharkoon SKILLER SGH25 можно отнести наличие тканевых амбушюр, поскольку большое количество наушников и гарнитур на рынке оснащается амбушюрами из кожзама. Длина кабеля с штекером TRRS CTIA составляет 205 см, в комплект входит дополнительный стерео-кабель длиной 95 см. Производитель сообщает о совместимости гарнитуры с ПК и ноутбуками, игровыми консолями Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S, плеерами, смартфонами и планшетами. По информации TechPowerUp, за рубежом гарнитура стоит 39,90 евро.