По слухам, видеокарты представят в середине месяца.

На сайте зарубежного дистрибьютора были замечены различные варианты видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti от компании ASUS, сообщает VideoCardz. Это один вариант из линейки TUF Gaming с 16 ГБ видеопамяти, а также четыре варианта из линейки PRIME — по два на 8 и 16 ГБ.

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Предполагается, что этот список — только малая часть будущего ассортимента видеокарт RTX 5060 Ti. В VideoCardz подсчитали, что в общей сложности ASUS выпустила 27 вариантов RTX 4060 Ti, из которых 17 версии с 8 ГБ видеопамяти, остальные — с 16 ГБ. Так или иначе, появление видеокарт на сайтах интернет-магазинов и дистрибьюторов может указывать на их скорое появление в продаже.

Источник изображения: Intcomex, VideoCardz

По слухам, RTX 5060 Ti представят и выпустят 15-16 апреля. Ожидается, что обе версии, на 8 и 16 ГБ, появятся одновременно и их рекомендованная цена будет такой же, как у предшественников на старте продаж. Что будет в реальности, неизвестно. Старт продаж предыдущих моделей более высокого класса омрачил дефицит и вызванное им повышение цен, остаётся надеяться, что к моменту выхода RTX 5060 Ti ситуация улучшится.

Ранее в Сети обнаружили результаты первых тестов RTX 5060 Ti — в базе данных Furmark. Результаты не показали значительного прироста относительно видеокарт RTX 4060 Ti, однако, есть вероятность, что тестовые результаты получены на инженерных образцах, производительность которых ещё далека от оптимальной. Кроме того, основным предназначением Furmark является тепловое тестирование, а не тестирование производительности.