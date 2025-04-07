Оценки практически на уровне RTX 4060 Ti.

В базе данных Furmark заметили результаты тестирования, как утверждается, игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti семейства Blackwell, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Оценка при тестировании на полной мощности практически идентична оценкам RTX 4060 Ti игрового семейства Ada Lovelace, при этом специалисты обращают внимание на то, что основное предназначение Furmark всё же не тестирование производительности, а тепловое тестирование. К тому же, все тесты проводились с разными драйверами, что может указывать на раннее тестирование образцов, которые по своим свойствам ещё далеки от конечного продукта.

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В приведённых отчётах название видеокарты явно не упоминается, только идентификатор устройства 10DE-2D04, который, по мнению авторов VideoCardz, имеет отношение к графическому процессору GB206 и видеокарте RTX 5060 Ti. В одном из отчётов видеокарта тестировалась при ограниченном энергопотреблении, 61% от стандартного значения или 116 Вт, если верить отчёту. Таким образом, стандартное энергопотребление рассматриваемого варианта должно было находиться на уровне 190 Вт, что на 10 Вт превышает значение полной мощности RTX 5060 Ti, которое называли инсайдеры. Вероятно, тестировался нестандартный вариант видеокарты с заводским разгоном от одного из партнёров.

Источник изображения: gpumagick.com, VideoCardz

Ходят слухи, что NVIDIA должна представить и выпустить видеокарты RTX 5060 Ti уже 15-16 апреля. Якобы запланировано две версии, которые должны отличаться только объёмом видеопамяти, 8 или 16 ГБ GDDR7 со 128-битной шиной. Видеокартам приписывают графический процессор GB206-300 с CUDA-ядрами в количестве 4608 единиц, тактовую частоту графического процессора в базовом режиме 2407 МГц и в режиме ускорения 2572 МГц. По сравнению с RTX 4060 Ti, ядер примерно на 6% больше, частоты примерно на 4% выше, наибольший прирост наблюдается по пропускной способности памяти, которая выросла на 56% за счёт перехода от чипов GDDR6 18 Гбит/с к чипам GDDR7 28 Гбит/с. Рекомендованные цены на новые видеокарты класса 60 ожидают на уровне RTX 4060 Ti, т.е. 399 и 499 долларов США за версии на 8 и 16 ГБ соответственно.