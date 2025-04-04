Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Рекомендованные цены NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti могут быть такими же, как у RTX 4060 Ti
Выход видеокарт ожидают в середине апреля.

По слухам, NVIDIA готовится к выпуску 16 апреля новых видеокарт среднего уровня для игр — GeForce RTX 5060 Ti. Согласно недавним сообщениям с китайского форума Board Channels, цена видеокарт будет соответствовать ценам предшественников, таким образом, варианты с объёмом памяти 16 и 8 ГБ должны получить рекомендованные цены 499 и 399 долларов США соответственно, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

Обоим вариантами NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti приписывают графический процессор GB206-300-A1, оснащённый 4608 ядрами CUDA и контроллером памяти со 128-битной шиной. Важно отметить, что новинки используют гораздо более быстрые чипы памяти GDDR7 28 Гбит/с, что обеспечивает общую пропускную способность 448 ГБ/с — увеличение на 55% по сравнению с RTX 4060 Ti. Энергопотребление немного выросло, лимит якобы установлен на отметке 180 Вт, что на 20 Вт больше относительно предшественника.

В Wccftech отметили, что, если цены подтвердятся, NVIDIA GeForce RTX 5070 или AMD Radeon RX 9070 выглядят гораздо привлекательнее по соотношению цены и производительности, если говорить о рекомендованных ценах. Также стоит отметить, что 8 ГБ видеопамяти для видеокарты среднего класса в 2025 году вряд ли можно называть убедительным выбором, тем более, в эпоху роста популярности приложений с искусственным интеллектом. К примеру, недавно NVIDIA представила интеллектуального ассистента Project G-Assist — в системных требованиях видеокарта с не менее чем 12 ГБ видеопамяти.

За выпуском RTX 5060 Ti должны последовать RTX 5060 и RTX 5050, последняя замкнёт первоначальную линейку игровых видеокарт Blackwell.

#nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выходец из РФ обвиняется в краже секретных данных, позволяющих создать полноценный 28-нм литограф
6
AMD назвала несовместимость памяти причиной выхода из строя процессоров X3D и предложила решение
27
OnePlus 13T показал рекордные 3 миллиона баллов в тесте AnTuTu
+
На одном из самых сложных участков БАМа завершено строительство второго пути
+
Астронавты миссии SpaceX Fram2 начали испытывать симптомы космической болезни
+
Искусственный интеллект теперь может генерировать фальшивые чеки
1
AMD анонсирует Radeon RX 9070 GRE как альтернативу дорогим моделям
5
AMD посоветовала обновить BIOS материнской платы в случае возникновения проблем с Ryzen 7 9800X3D
1
В Firefox 137 появились группы вкладок и поддержка математических вычислений в адресной строке
+
Обнаружена Radeon RX 9070 XT с дефектным графическим процессором
10
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
2
В Windows 11 обнаружен новый простой способ обхода учетной записи Microsoft
1
MSI обновляет технологию OLED Care 2.0, позволяя откладывать обновление пикселей в течение 24 часов
4
На сайте Lenovo обнаружили информацию о компьютерах с RTX 5060 и 5060 Ti
+
Vivo X200 Ultra показал снимки с 200 Мп телефото камеры с зумом до 30х
1
На поверхности GPU PowerColor RX 9070 XT обнаружили серьезные дефекты
2
Наушники Sony WH-1000XM6, возможно, выйдут уже в мае с тремя цветовыми вариантами
+
Casio G-Shock MTG-B4000 могут выйти в июне 2025 года по цене около 1200 долларов
+
Интернет заполонили ИИ-изображения бесплатного генератора ChatGPT
+
Samsung переносит выпуск Galaxy S25 Edge на май–июнь 2025 года для пересмотра стратегии
+

Популярные статьи

Краткий обзор игр на движке CryEngine
11
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
8
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
43
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
18
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
18
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
+
Как и какой автомобильный видеорегистратор купить в 2025 году - подробный гайд
2

Сейчас обсуждают

Александр Манеев
14:46
С языка снял. Прям то же самое написать хотел.
Краткий обзор игр на движке CryEngine
typym6ek
14:36
Эти комплекты не для игр
G.SKILL выпустит первые комплекты DDR5-8000 с двумя модулями по 64 ГБ
Александр Рязанцев
14:35
За hunt охотно автору в лицо плюнуть. Но подумает, что это похвала
Краткий обзор игр на движке CryEngine
cibershot
14:29
Сейчас весь Автоваз провалился из-за упавшего качества и высоких цен на эти ведра
Продажи Lada NIVA Sport по цене от 1 699 000 рублей начнутся уже 5 апреля
Alex PAW
14:25
США у себя то его еще не могут разместить %)
МИД Венгрии Сийярто поблагодарил Трампа за отказ Украине во вступлении в НАТО
Alex PAW
14:23
Трамп как всегда балоболит %)
Дональд Трамп: Россия и Украина готовы к заключению сделки
nonses84
14:23
Надо было еще с лунных товаров ввести пошлины.
В Сенате США раскритиковали Трампа после того, как он ввёл пошлины на импорт с необитаемых островов
Alex PAW
14:22
фееричная машина, накладки со стали - несущая рама из алюминия!
Tesla Cybertruck после замены отваливающейся накладки стойки кузова стал выглядеть хуже прежнего
nonses84
14:22
Ой ж(с) учара.
Трамп готов снизить пошлины на импорт из Китая в обмен на продажу TikTok
Евгений Александрович
14:20
3070, проблем не было
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем