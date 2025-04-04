Выход видеокарт ожидают в середине апреля.

По слухам, NVIDIA готовится к выпуску 16 апреля новых видеокарт среднего уровня для игр — GeForce RTX 5060 Ti. Согласно недавним сообщениям с китайского форума Board Channels, цена видеокарт будет соответствовать ценам предшественников, таким образом, варианты с объёмом памяти 16 и 8 ГБ должны получить рекомендованные цены 499 и 399 долларов США соответственно, сообщает Wccftech.

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Обоим вариантами NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti приписывают графический процессор GB206-300-A1, оснащённый 4608 ядрами CUDA и контроллером памяти со 128-битной шиной. Важно отметить, что новинки используют гораздо более быстрые чипы памяти GDDR7 28 Гбит/с, что обеспечивает общую пропускную способность 448 ГБ/с — увеличение на 55% по сравнению с RTX 4060 Ti. Энергопотребление немного выросло, лимит якобы установлен на отметке 180 Вт, что на 20 Вт больше относительно предшественника.

В Wccftech отметили, что, если цены подтвердятся, NVIDIA GeForce RTX 5070 или AMD Radeon RX 9070 выглядят гораздо привлекательнее по соотношению цены и производительности, если говорить о рекомендованных ценах. Также стоит отметить, что 8 ГБ видеопамяти для видеокарты среднего класса в 2025 году вряд ли можно называть убедительным выбором, тем более, в эпоху роста популярности приложений с искусственным интеллектом. К примеру, недавно NVIDIA представила интеллектуального ассистента Project G-Assist — в системных требованиях видеокарта с не менее чем 12 ГБ видеопамяти.

За выпуском RTX 5060 Ti должны последовать RTX 5060 и RTX 5050, последняя замкнёт первоначальную линейку игровых видеокарт Blackwell.