Также обновления получают варианты Firefox с расширенным сроком поддержки, но только обновления безопасности.

На днях компания Mozilla выпустила веб-браузер Firefox версии 137 со значительными улучшениями пользовательского интерфейса, включая группы вкладок, обновлённый дизайн адресной строки и встроенный калькулятор, сообщает gHacks. Это обновление последовало вскоре после выхода Firefox 136, где появилась поддержка вертикальных вкладок. Также обновления получают варианты Firefox с расширенным сроком поддержки, новые версии: 128.9 и 115.22, — в данном случае исправления ориентированы исключительно на повышение безопасности.

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Главная особенность Firefox 137 — это внедрение групп вкладок. Эта новая возможность позволяет объединять несколько вкладок в именованные группы с цветовыми метками, которые можно сворачивать или разворачивать. Вкладками внутри группы можно манипулировать индивидуально или как единым целым посредством перетаскивания и действий правой кнопкой мыши. Важно отметить, что эта функция внедряется постепенно, поэтому она может не сразу появиться у всех пользователей. Можно попробовать принудительно включить группы вкладок на служебной странице с настройками браузера about:config, присвоив переменной browser.tabs.groups.enabled значение true.

Ещё одним ключевым изменением является обновление возможностей адресной строки — теперь в ней можно выполнять вычисления. За вводом математических выражений непосредственно в адресную строку теперь последует появление всплывающего окна с результатом. Как и группы вкладок, эта возможность внедряется постепенно.

Заглядывая в будущее, выпуск Firefox 138 запланирован на 29 апреля 2025 года, вместе с версиями ESR 115.23 и 128.10.