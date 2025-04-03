Похоже, близится выпуск новых видеокарт NVIDIA.

На сайте Lenovo обнаружили информацию о двух ещё не вышедших видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50-серии — RTX 5060 и 5060 Ti — в конфигурациях будущих игровых настольных компьютеров Legion Tower 5i Gen 10. Системы основаны на платформе Mobile on Desktop (MoDT), которая подразумевает перепрофилирование мобильных процессоров для настольных компьютеров, сообщает VideoCardz.

В Legion Tower 5i Gen 10 используется нестандартная материнская форм-фактора Micro-ATX с чипсетом Intel HM870. Она поддерживает процессоры Intel Arrow Lake-HX, а конкретнее, модели Core Ultra 9, потенциально имеющие до 24 ядер в конфигурации 8P+16E с тактовыми частотами, достигающими 5,4…5,5 ГГц, в зависимости от конкретной модели (предположительно, Core Ultra 9 285HX, либо 275HX). Настольный компьютер будет предлагаться в конфигурациях с тремя разными видеокартами: RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti и RTX 5060.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz

Хотя Lenovo официально не подтвердила спецификации видеокарт, рендеры компьютеров с RTX 5060 Ti показывают двухвентиляторную конструкцию системы охлаждения и один 8-контактный разъём питания. Список также предполагает, что видеокарты начального уровня серии RTX 50 могут иметь ограниченную поддержку DisplayPort — версии 1.4 вместо 2.1, как у флагманских моделей. Это может быть ошибкой или намеренным ограничением для бюджетных моделей.

Ключевым ограничением Legion Tower 5i Gen 10 является то, что его процессор припаян к материнской плате и не может быть заменён. Система поддерживает память DDR5 SODIMM в конфигурациях до 32 ГБ со скоростью 5600 МТ/с, память можно обновить, увеличив объём до 128 ГБ.