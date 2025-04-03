Перегрев по hotspot из-за наличия точечных раковин на поверхности графического процессора.

Обнаружена дефектная видеокарта PowerColor RX 9070 XT Hellhound, которая работает при слишком высоких температурах из-за наличия точечных раковин на поверхности кристалла, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Igor's Lab. С этой проблемой столкнулся читатель ресурса, впоследствии отправивший видеокарту специалистам издания для анализа. По всей видимости, дефект на графическом процессоре связан с проблемой на производстве, а точнее, процессом обратного шлифования пластин (backgrinding), что привело к неровностям на поверхности кристалла.

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Анализ выявил более 1934 кратеров и углублений на кристалле, покрывающих более 1% площади чипа — показатель, который Igor’s Lab считает значительно превышающим нормативные допуски. Микроскопическое исследование показало, что одно углубление имело глубину 12,59 микрон и диаметр 212,36 микрон, что превышает стандартные отраслевые допуски, по которым дефекты не более 5-10 микрон в глубину и диаметром не более 50-100 микрон обычно считают приемлемыми, при условии, что они не находятся рядом с краями кристалла или контактами. В рассматриваемом случае дефекты привели к чрезвычайно высокой температуре горячей точки (Hotspot), достигающей 113 градусов по Цельсию, которая была гораздо выше средней температуры кристалла — на 46 градусов. Температура горячей точки, при которой начинается троттлинг, на видеокартах RDNA равна 110 градусам по Цельсию.

Обратное шлифование пластин — это процесс, используемый для уменьшения толщины задней поверхности кристалла перед установкой на печатную плату. Наличие загрязнений или чрезмерные механические нагрузки во время этого процесса могут привести к повреждению поверхности. Igor's Lab подозревает, что недочёты в интеллектуальных алгоритмах автоматической инспекции могли позволить этому дефектному чипу пройти через систему контроля качества.

Представителей AMD уведомили о проблеме, в компании полагают, что это единичный случай.