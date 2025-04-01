Другие производители могут последовать примеру.

Компания Micron Technology объявила о планах повышения цен на DRAM и NAND флэш-память, ссылаясь на устойчиво растущий спрос, обусловленный искусственным интеллектом (ИИ), расширяющейся инфраструктурой центров обработки данных и восстановлением потребительского рынка, — сообщает Tom’s Hardware. Компания ожидает, что цены будут расти в 2025 и далее в 2026 году, в частности, за счёт сохранения растущей потребности в решениях для высокопроизводительных вычислений. Это объявление следует за восстановлением рынка памяти после периода избыточного предложения и снижения доходов.

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Основным фактором, повлиявшим на решение Micron, является «непредвиденный спрос в различных бизнес-сегментах», в частности, в сегменте ИИ. Компания также подчеркнула необходимость поддержания конкурентоспособного портфеля продуктов. Ожидается, что эта тенденция побудит конкурентов, таких как Samsung и SK Hynix, на аналогичные действия, что ещё больше укрепит восходящий ценовой тренд на рынке памяти.

Значительным фактором, способствующим росту цен, является растущий спрос на High Bandwidth Memory (HBM) — память с высокой пропускной способностью, которая необходима ИИ-ускорителям от таких компаний, как NVIDIA, AMD и Intel. Для решения этой задачи Micron недавно объявила об инвестициях в размере 7 миллиардов долларов в новый завод по производству HBM в Сингапуре, запуск которого запланирован на 2026 год. Этот завод увеличит мощности Micron для производства HBM3E, HBM4 и HBM4E памяти, позволяя увеличить долю на растущем рынке.

Помимо ИИ-приложений, Micron прогнозирует восстановление спроса со стороны более широкого сектора потребительской электроники, поскольку производители ПК и смартфонов готовятся к выпуску новых продуктов в конце 2025 года и в течение 2026 года. Это ещё больше оправдывает предстоящие корректировки цен. Micron также призвала своих партнёров по каналам продаж предоставлять долгосрочные прогнозы для обеспечения стабильности поставок.

Если спрос останется высоким, в отрасли может наблюдаться устойчивый рост цен, который затронет всё: от игровых ПК до корпоративных центров обработки данных в ближайшие годы, — пишет Tom’s Hardware.