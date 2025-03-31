Появятся модели с DRAM кэшем и без него.

UNIS, китайский производитель и дочерняя компания Tsinghua Unigroup, представила серию PCIe 5.0 твердотельных накопителей под названием S5. Накопители претендуют на звание самых быстрых решений массового сегмента, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на ITHome.

Источник изображения: UNIS

По информации ITHome, скорости последовательного чтения достигают 14,9 ГБ/с, что превосходит показатели конкурирующих предложений от Crucial (T705) и Samsung (9100 Pro). Как базовая модель S5, так и её более продвинутый вариант S5 Ultra соответствуют форм-фактору M.2 2280 и используют интерфейс PCIe 5.0 x4. Первоначально накопители появятся в Китае.

Базовая модель UNIS S5 не имеет DRAM кэша, используется неназванный контроллер на базе 12 нм. Именно для этой конфигурации заявлены впечатляющие скорости до 14,9 ГБ/с на операциях последовательного чтения и до 12,9 ГБ/с на операциях последовательной записи, а также производительность случайного чтения/записи 1800K/1700K IOPS (операций ввода-вывода в секунду).

Напротив, для UNIS S5 Ultra с DRAM кэшем и 6-нм контроллером (неизвестен, но им может быть Silicon Motion SM2508) заявлены меньшие скорости: до 14,2 и 13,4 ГБ/с на операциях последовательного чтения и записи соответственно. Производительность на случайных операциях: 1700K IOPS для чтения и 1600K IOPS для записи. Хотя пиковые скорости ниже, наличие DRAM может обеспечить более стабильную производительность при высоких нагрузках.

На старте UNIS S5 будет доступен в вариантах объёмом 1 и 2 ТБ, в то время как S5 Ultra будет выпущен исключительно в вариантах 2 и 4 ТБ. Информация о ценах пока не разглашается. Оба SSD оснащены пассивным теплораспределителем из графена толщиной 1 мм. Специалисты не исключают, что для эффективного охлаждения при таких высоких скоростных показателях могут потребоваться более продвинутые радиаторы.

Остаётся дождаться независимых тестов для проверки заявленных производителем скоростей в реальных условиях.