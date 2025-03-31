Оперативная память предназначена для плат Intel Z890.

Компания V-Color Technology выпустит комплект оперативной памяти DDR5 OC CUDIMM с общим объёмом 64 ГБ (2×32 ГБ) и скоростью работы до 9000 МТ/с, сообщает TechPowerUp. Утверждается, что это первое подобное предложение в отрасли. Комплект специально разработан для систем с процессорами Intel Core Ultra 200S и материнскими платами Intel Z890. Этот новый комплект является частью фирменной линейки производителя SCC (Speed Booster, Colorful Makeover, Cost-effective). Комплект призван обеспечить повышенную ёмкость, скорость и надёжность для требовательных задач, включая искусственный интеллект (ИИ), игры, создание контента и прочие профессиональные рабочие нагрузки.

Источник изображения: V-Color Technology

Рассматриваемый комплект оперативной памяти DDR5 OC CUDIMM сочетает в себе высокую ёмкость и исключительную производительность, работая на скорости до 9000 МТ/с при режиме контроллера памяти Gear2 и напряжении памяти 1.4 В. V-Color подчёркивает, что память прошла строгие испытания в условиях с повышенными температурами и высокой нагрузкой. Этот успех является результатом совместной разработки с партнёрами по отрасли, включая Intel и нескольких производителей материнских плат.

Источник изображения: V-Color Technology

Тестирование подтвердило стабильную работу на скорости 9000 МТ/с (тайминги CL48) на материнской плате MSI MEG Z890 Unify-X в паре с процессором Intel Core Ultra 9. Эта плата имеет только два слота DIMM для улучшения стабильности. Дальнейшая проверка включала тестирование на материнской плате MSI Pro Z890-P Wi-Fi с четырьмя слотами DIMM, удалось достигнуть скорости 8800 МТ/с (тайминги CL48). Комплект также был проверен с материнской платой GIGABYTE Z890 AI Top, которая позиционируется, как решение для систем, связанных с обработкой больших объёмов данных, включая разработку ИИ-приложений.

Источник изображения: V-Color Technology

В визуальном плане продемонстрированные модули отличаются полностью белой печатной платой и элегантными белыми радиаторами, настраиваемой RGB подсветкой, совместимой с фирменным программным обеспечением SignalRGB и программным обеспечением крупных производителей материнских плат. Новый комплект присоединится к линейке XFinity SCC O CUDIMM 2+2 от V-Color, а значит будет доступен и в варианте с двумя модулями заглушками, которые предназначены для установки в незанятые слоты DIMM.

Комплект памяти планируют выпустить во втором квартале 2025 года.