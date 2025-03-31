Как раз к этому времени прогнозируют нормализацию поставок новых видеокарт AMD.

ASRock объявила о выпуске Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark в Японии, что свидетельствует об улучшении поставок карт RX 9070 XT, сообщает VideoCardz со ссылкой на японское издание GDM. Новая модель сохраняет все спецификации оригинальной Steel Legend, но отличается переработанной эстетикой с элементами в чёрном и серебряном цвете, предлагая потребителям ещё один вариант оформления в премиальной линейке Steel Legend от ASRock.

Источник изображения: ASRock

ASRock RX 9070 XT Steel Legend Dark (обозначение: RX9070XT SLD 16G) имеет те же характеристики, что и оригинальная модель в бело-серебристой расцветке, работая на эталонных частотах AMD: тактовая частота в режиме ускорения 2970 МГц и игровая частота 2400 МГц. Видеокарта использует два 8-контактных разъёма дополнительного питания и стандартную конфигурацию видеовыходов, состоящую из трёх разъёмов DisplayPort 2.1 и одного HDMI 2.1b. Размеры видеокарты: 298×131×58 мм, в толщину она занимает 2,9 слота расширения. Для оптимальной работы ASRock рекомендует использовать блок питания мощностью 800 Вт.

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

Появления варианта Dark — это прежде всего косметическое обновление. Следовательно, все особенности оригинальной модели Steel Legend, должны быть актуальны и для этой новой версии. Выпуск карты в Японии запланирован на начало апреля, согласно японским СМИ. В настоящее время оригинальная Steel Legend за рубежом продаётся примерно за 669 долларов США. Новый вариант может быть немного дороже, официально его цена пока неизвестна.