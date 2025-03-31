Производитель назвал цену продвинутого компьютера.

GMKtec официально выпускает мини-ПК EVO-X2, систему премиум-класса с APU AMD Ryzen AI Max+ 395 и впечатляющим объёмом памяти: оперативной памяти LPDDR5X 128 ГБ и высокоскоростным накопителем на 2 ТБ, — сообщает VideoCardz со ссылкой на объявление компании в Weibo.

В Китае производитель оценил устройство в 14999 юаней, что эквивалентно примерно 2060 долларам США — это значительно дороже, по сравнению с предыдущими системами GMKtec на базе APU AMD семейства Strix Point — более чем вдвое превышает стоимость EVO-X1 (около 899 долларов США). Но высокая цена оправдана возможностями компьютера, например, данная конфигурация позволяет локально развернуть большую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ) с 70 миллиардами параметров.

Источник изображения: GMKtec в Weibo

GMKtec EVO-X2 работает на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395, который имеет 16 ядер, 32 потока и тактовую частоту в режиме ускорения 5,1 ГГц. GMKtec заявляет, что система охлаждения компьютера, состоящая из двух центробежных вентиляторов и испарительной камеры, в пике позволяет рассеивать 140 Вт тепла. Присутствует поддержка проводного подключения к Сети 2,5 Гбит/с и беспроводное подключение Wi-Fi 6. Утверждается, что по производительности в ряде задач ИИ компьютер может превосходить NVIDIA GeForce RTX 5090D.

Старт продаж GMKtec EVO-X2 запланирован на 7 апреля эксклюзивно на китайской торговой площадке JD.com, компания пока не объявила о планах продаж через другие розничные каналы и дополнительных конфигурациях с менее производительными процессорами Strix Halo и меньшим объёмом памяти. С учётом конфигурации и цены, EVO-X2 может рассматриваться как конкурент Framework Desktop, настольный компьютер был представлен за рубежом со стартовой ценой 1999 долларов США.