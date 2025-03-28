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Moleculo
Гендиректор Intel подтвердил запуск Panther Lake во второй половине 2025 года, Nova Lake в 2026 году
О будущих графических решениях информации нет.

В состав годового отчёта для акционеров Intel вошло письмо (PDF) нового генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), в котором были изложены планы компании на ближайшее будущее, сообщает VideoCardz. Intel продолжит сокращать расходы, в частности, за счёт сокращения персонала, будет стремиться к формированию более простой бизнес-модели и продолжать инвестировать в ключевые продукты. На потребительском рынке Intel планирует усилить предложение в сегменте AI PC, подтверждены планы представить процессоры Panther Lake во второй половине этого года, а процессоры Nova Lake в 2026 году. Дискретную графику новый генеральный директор Intel в письме не упомянул.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Официальных подробностей о процессорах Intel Panther Lake и Nova Lake немного. По прогнозам специалистов, производительные ядра процессоров Panther Lake будут основаны на новой микроархитектуре Cougar Cove, а эффективные ядра на уже используемой архитектуре Skymont, также в процессорах будут использоваться дополнительные маломощные ядра для повышения энергоэффективности. Считается, что в первую очередь Panther Lake будут нацелены на ноутбуки, а также мини-ПК, в то время как для настольной платформы с сокетом LGA 1851, по слухам, могут выпустить обновлённые процессоры Arrow Lake. Процессоры Intel Nova Lake ожидаются в версиях как для ноутбуков, так и настольных ПК. Если верить инсайдерам, в Nova Lake компания может резко нарастить количество ядер и кэш-памяти.

С момента выхода видеокарт Intel Arc B580 и B570 графическое подразделение компании не сообщало о намерениях представить какие-либо иные модели в семействе Battlemage. До смены генерального директора Intel сотрудники графического подразделения сообщали, что уже работают над будущими графическими архитектурами.

#intel #видеокарты #процессоры
Источник: videocardz.com
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