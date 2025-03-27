Включая разъём GC-HPWR для видеокарты.

В ассортименте материнских плат ASUS появилась новинка TUF GAMING B850-BTF WIFI W со скрытыми разъёмами питания (Back to the Future, BTF) на базе чипсета AMD B850. Плата выполнена в белом цвете с серебристыми радиаторами. Одной из наиболее примечательных особенностей является наличие на плате разъёма GC-HPWR для скрытого бескабельного питания видеокарт, совместимых с конструкцией BTF. Разъём GC-HPWR рассчитан на мощность до 600 Вт. Также это одна из новых плат с обновлённой конструкцией для быстрого извлечения видеокарт ASUS Q-Release Slim, оригинальная версия могла оставлять царапины на текстолите — накануне компания рассказала об изменениях одному из зарубежных изданий.

Источник изображения: ASUS

По информации ASUS, материнская плата оснащается подсистемой питания, выполненной по схеме 14+2+1 с использованием 80-амперных транзисторов, поддерживает скорости оперативной памяти DDR5 вплоть до 8000 МТ/с и выше с фирменной технологией AEMP (ASUS Enhanced Memory Profile), оснащается тремя M.2 слотами для твердотельных накопителей и обеспечивает поддержку PCIe 5.0 в случае установки процессора AMD Ryzen 9000 или 7000 серии: для главного слота PCI Express и главного M.2 разъёма. В числе прочих особенностей и преимуществ: 8-слойная печатная плата, 2,5-гигабитный адаптер проводной сети, адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 7, аудио Realtek ALC1220P, десять USB портов на задней панели, включая один Type-C пропускной способностью 20 Гбит/с, три Type-A 10 Гбит/с и четыре 5 Гбит/с.

Источник изображения: ASUS

Стоит добавить, что использовать разъём GC-HPWR не обязательно. С материнской платой можно использовать любую современную видеокарту со стандартной конструкцией дополнительного питания — с помощью кабеля от блока питания. Чтобы использовать разъём GC-HPWR, видеокарта должна быть оснащена совместимым коннектором. Такие видеокарты выпускает ASUS, возможно, стандарт будут использовать и другие производители.