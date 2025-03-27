Видеокарта оснащается относительно компактной системой охлаждения с двумя вентиляторами.

Бренд AXGaming (AX电竞叛客) выпускает модель GeForce RTX 5070 под названием X2W, сообщает VideoCardz. Новинка привлекла внимание ресурса оформлением, вдохновлённым культурой Майя. Это сравнительно компактная видеокарта длиной 240 мм и толщиной в два слота расширения. Внешние элементы видеокарты выполнены преимущество в белом цвете: белый кожух системы охлаждения, бэкплейт, вентиляторы. Цвет рисунок, логотипов и наименований брендов — серый.

Источник изображения: AXGaming (AX电竞叛客)

Видеокарта оснащается системой охлаждения с фирменным названием PUNK 4.0, в её состав входит радиатор с пятью 6-мм тепловыми трубками и два девятилопастных вентилятора с периферийным кольцом для формирования направленного потока воздуха. В бэкплейте присутствует вентиляционный вырез. Есть ли у видеокарты подсветка, точно неизвестно.

Спецификации модели соответствуют эталонным, включая тактовую частоту графического процессора в режиме ускорения 2512 МГц, лимит мощности 250 Вт и скорость чипов видеопамяти 28 Гбит/с. Видеокарта оснащается 12 ГБ GDDR7 с общей 192-битной шиной. Для дополнительного питания предусмотрен один 16-контактный разъём, рекомендуется использовать современный блок питания мощностью не менее 650 Вт.

Источник изображения: AXGaming (AX电竞叛客)

По информации VideoCardz, AXGaming является брендом компании Inno3D для китайского рынка и печатная плата рассматриваемой видеокарты идентична таковой в модели Twin X2.

NVIDIA выпустила GeForce RTX 5070 в начале марта, 5 числа. Рекомендованная цена видеокарты за рубежом составляет 549 долларов США без учёта налогов. Помимо описанных выше характеристик, видеокарта предлагает 6144 CUDA ядра, 192 тензорных ядра, 48 ядер трассировки лучей, 192 текстурных блока и 80 блоков растеризации. По информации NVIDIA, в случае RTX 5070 удалось избежать проблемы с отсутствующими блоками ROP, которая проявилась на некоторых видеокартах более высокого класса из-за производственной аномалии.