В многопоточных вперёд иногда выходит Ryzen AI Max+ 395.

В предварительных тестах HotHardware процессор AMD Ryzen 9 9985HX3D в составе MSI Raider A18 HX показал лучшую однопоточную производительность среди всех других протестированных ноутбуков с иными процессорами, сообщает VideoCardz. Тем не менее, в некоторых многопоточных нагрузках 9985HX3D уступает первенство Ryzen AI Max+ 395.

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Например, в специализированном бенчмарке MAXON Cinema 4D процессор 9985HX3D был быстрее AI Max+ 395 на 11% в однопотоке и на 28% в многопотоке, а Intel Core i9-13950HX опередил на 5% и 33% соответственно. В тесте Geekbench 6 расстановка сил поменялась, хотя 9985HX3D показал наибольшую однопоточную производительность, в многопотоке его опередил AI Max+ 395 — на внушительные 47%. При оценке результатов стоит учитывать форм-фактор устройств, возможности охлаждения и другие факторы.

AMD Ryzen 9 9955HX3D является флагманским процессором линейки с 3D V-Cache, что делает его особенно интересным для любителей игр. Согласно официальным спецификациям, 9955HX3D может повышать частоту ядер до 5,4 ГГц. Похоже, что это значение достигается при нагрузке на одно ядро, поскольку во время тестирования пиковая частота при нагрузке на два ядра составляет 5,2 ГГц, на все ядра — 4,4 ГГц.

Источник изображения: HotHardware

Игровых тестов пока нет, что может быть связано с действующим ограничением на публикацию обзоров видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков — стартовые конфигурации MSI Raider A18 HX предлагают RTX 5090/5080 для ноутбуков мощностью до 175 Вт. Также ноутбук оснащается оперативной памятью DDR5-5600 и экраном Mini-LED с разрешением 4K. За рубежом эти ноутбуки стоят 4899/3899 долларов США, пишет VideoCardz.

Процессоры в серии AMD Ryzen 9000HX являются модификацией настольных процессоров Ryzen 9000 в корпусе BGA. Они не предлагают встроенного нейронного блока и оснащаются урезанной интегрированной графикой. Это вряд ли имеет большое значение, поскольку данные процессоры устанавливают в ноутбуки с мощными дискретными видеокартами, которые намного быстрее и в обработке графики и в задачах, связанных с искусственным интеллектом.