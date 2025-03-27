Образец имеет конфигурацию 6P+8E без Hyper-Threading.

В Сети появился небольшой тест инженерного образца процессора Intel Meteor Lake для настольных ПК с сокетом LGA 1851, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Официально Intel так и не выпустила линейку Meteor Lake-S, хотя, по слухам, планы были и образцы процессоров уже производились. Представленный на фото экземпляр является инженерным образцом ES2 с конфигурацией ядер 6P+8E. В отличие от выпущенных мобильных вариантов, в данном образце отключена «гиперпоточность» (Hyper-Threading, HT) — ядер всего 14 и потоков 14. Маломощные ядра LPE программное обеспечение в образце не распознало, возможно, для настольной версии они не были предусмотрены. Так, мобильный Core Ultra 9 185H при том же количестве P и E ядер имеет ещё и два вспомогательные LPE ядра.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Рассматриваемый образец настроен на работу в диапазоне мощности 65…135 Вт, P-ядра работают на базовой частоте 2,8 ГГц с повышением до 4,5 ГГц. Пиковая частота ниже, чем у Core Ultra 9 185H, который может «разгоняться» до 5,1 ГГц, но имеет более жёсткие ограничения по мощности 35…115 Вт.

Источник изображения: VideoCardz, ITHome

В тестах CPU-Z инженерный образец набрал 732 балла при одноядерной нагрузку и 5750 баллов при многоядерной. Однопоточная производительность находится примерно на том же уровне, что и у Core Ultra 9 185H, а вот многопоточная производительность оказалась существенно ниже.

Источник изображения: VideoCardz, ITHome

По информации владельца образца, у рядового пользователя не получится запустить его на обычной материнской плате. Нюансы не уточняются. Как полагают специалисты, в программном обеспечении существующих материнских плат отсутствует какая-либо поддержка процессоров Meteor Lake.

Источник изображения: VideoCardz, ITHome

Первыми настольными процессорами Intel с сокетом LGA 1851 стала серия Core Ultra 200S (семейство Arrow Lake-S). Планы по дальнейшей поддержке платформы на данный момент официально неизвестны. Ходят слухи, что компания работает над обновлёнными вариантами Arrow Lake Refresh.