Возможно, эта эталонный вариант видеокарты, который так и не выпустили.

Пользователь китайского форума ChipHell под псевдонимом ngageqdzdh поделился фотографиями и результатами небольшого тестирования неопознанного варианта видеокарты AMD Radeon RX 9070, сообщает TechPowerUp. Это может быть OEM вариант видеокарты неизвестного производителя или эталонный вариант видеокарты MBA (Made by AMD), который в конечном итоге решили не выпускать.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Подобные видеокарты стали появляться на китайском вторичном рынке, откуда они взялись, точно неизвестно. Высказываются предположения, что это эталонные модели, которые распространялись среди партнёров AMD для разработки программного обеспечения, проверки и тестирования. Сомнения на этот счёт возникают из-за некоторых подозрительных странностей в маркировке, так, логотип AMD на видеокарте присутствует в виде наклейки, а оформление логотипа RDNA не соответствует актуальным дизайнерским изменениям. Тем не менее, видеокарта распознаётся программным обеспечением и без каких-либо явных проблем проходит тесты.

Неизвестная модель Radeon RX 9070. Источник изображения: ChipHell

Тесты видеокарта проходит достойно: оценки производительности и температуры соответствуют ожидаемым. В частности, графическая оценка в 3DMark TimeSpy составляет 24763 балла, а за 8 минут тестирования в FurMark температуры графического процессора и видеопамяти вырастают до 63 (84 Hotspot) и 86 градусов по Цельсию соответственно (температура окружающего воздуха 16 градусов по Цельсию). Видеокарта оснащается системой охлаждения с двумя вентиляторами, об уровне шума автор тестирования ничего не рассказал.

Источник изображения: ChipHell

В конечном итоге AMD отказалась от выпуска эталонных моделей в серии видеокарт Radeon RX 9000, доступны только модели от партнёров. Первыми в серии выпустили RX 9070 и RX 9070 XT, спрос на новинки большой, больше всего на старшую модель RX 9070 XT. Накануне генеральный директор AMD в интервью заявила, что по показателям продаж за первую неделю RX 9070 XT стала самой продаваемой видеокартой Radeon среди всех последних поколений.