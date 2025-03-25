Версия видеокарты полностью в белом цвете.

Видео с распаковкой белого варианта видеокарты PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White появилось на YouTube канале ресурса Overclock3D (OC3D), заметили в VideoCardz. Технически новинка ничем не отличается от чёрного варианта Red Devil, который уже присутствует на рынке. Главное отличие — это цветовое оформление Spectral White — видеокарта выполнена полностью в белом цвете. Используется белая печатная плата, окрашен радиатор, кронштейн с видеовыходами, бэкплейт, пластик вентиляторов, кожуха системы охлаждения и даже коннекторов питания белого цвета.

В OC3D подтвердили, что видеокарта оснащается настраиваемой ARGB подсветкой и должна появиться в продаже с 8 апреля. Ожидается, что количество таких моделей будет ограничено, цена неизвестна. Стандартная версия Red Devil в чёрном цвете стоит за рубежом около 899 долларов США. Белая версия точно не будет дешевле. В комплекте с видеокартой поставляются дополнительные аксессуары, включая колпачок (кейкап) в виде видеокарты для клавиатуры и подпорку для защиты видеокарты от провисания.

Источник изображения: OC3D

PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil относится к премиальным моделям. Видеокарта оснащается крупной системой охлаждения и разогнана производителем. В числе преимуществ: 12-слойная печатная плата, подсистема питания 12+1 для GPU и 3+2 для памяти, три 8-контактных коннектора дополнительного питания, семь 6-мм тепловых трубок в радиаторе системы охлаждения, термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950, три вентилятора с 9-лопастными окольцованными крыльчатками и двойными шарикоподшипниками.



