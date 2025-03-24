Компании приписывают подготовку версий с памятью 8 и 16 ГБ.

Обе версии NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ могут выпустить 16 апреля, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ). Собственные источники VideoCardz пока не могут подтвердить эти даты. На момент написания видеокарты официально не анонсированы. Ранее высказывались предположения, что о новинках расскажут в марте, но эта информация пока не подтвердилась.

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Если верить слухам, NVIDIA выпустит две версии GeForce RTX 5060 Ti с разным объёмом видеопамяти, так же, как в и прошлом поколении игровых видеокарт. Новинки оснастят чипами памяти GDDR7, предположительно, со скоростью 28 Гбит/с, что позволит значительно повысить общую пропускную способность памяти при прежней 128-битной шине — на величину до 55%. По сравнению с этим, увеличение количества функциональных блоков и рабочих частот выглядит не таким заметным. Новым видеокартам приписывают 4608 CUDA ядер (5…6-процентная прибавка относительно прошлого поколения) и рабочие частоты в диапазоне 2407…2572 МГц (до 4% выше прошлого поколения). Максимальное энергопотребление видеокарты выросло на 15 Вт и составляет 180 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti должны пополнить ассортимент игровых видеокарт среднего сегмента, конкурентами для них могут стать AMD Radeon RX 9060 XT, которые тоже ожидают в двух вариантах на 8 и 16 ГБ, и которые тоже пока не анонсированы (хотя ранее в Сети озвучивалась информация о том, что на презентации в Китае один из представителей AMD поведал о планах компании выпустить RX 9060 XT во втором квартале).

Инсайдеры ожидают, что после GeForce RTX 5060 Ti в течение нескольких месяцев NVIDIA представит RTX 5060 и 5050. По слухам, RTX 5060 получит заметную прибавку CUDA ядер и GDDR7 память, в то время как RTX 5050 предложит те же 2560 CUDA, что и 8-гиговая версия RTX 3050. Тем не менее, в последнем случае тоже ожидается заметный прирост производительности за счёт новой архитектуры и более высоких частот, а технология многокадровой генерации в DLSS 4 и генерации кадров на уровне драйвера позволят получить дополнительное преимущество.