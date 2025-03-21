24- и 32-ядерные модели с поддержкой сокета SP6.

Новейшие процессоры Ryzen Threadripper от AMD, под кодовым названием Shimada Peak, заметили в базе данных отгрузочных документов NBD, сообщает VideoCardz. Это две модели: 24-ядерный Ryzen Threadripper 9965WX и 32-ядерный Threadripper 9975WX, — оба используют сокет SP6 и настроены на работу при мощности (TDP) до 350 Вт.

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Несмотря на то что AMD официально не комментирует предстоящую серию Threadripper, слухи о ней циркулируют уже довольно долго. Линейка Shimada Peak будет построена на архитектуре Zen 5, что, как ожидается, обеспечит повышение эффективности и производительности. В утечках нет информации о тактовых частотах или подробностях о более продвинутых моделях, потенциальных 9985WX или 9995WX, хотя предыдущие записи намекали на их существование.

Источник изображения: nbd.ltd, VideoCardz

AMD Ryzen Threadripper 9965WX (24 ядра) и 9975WX (32 ядра).

Поддержка сокета SP6, что обеспечивает совместимость с существующими высокопроизводительными материнскими платами.

TDP до 350 Вт.

Архитектура Zen 5. Ожидается значительное повышение производительности, по сравнению с предыдущими поколениями.

Также ходят слухи о возможности использования технологии 3D V-Cache в линейке Threadripper. Как и в случае с другими утечками, информация ещё не подтверждена официально компанией AMD. Дата выпуска новых процессоров AMD Ryzen Threadripper остаётся неизвестной.