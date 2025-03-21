Релиз игры запланирован на осень 2025 года.

Легендарный шутер от первого лица Painkiller получит современное переосмысление: на Future Games Show разработчики Anshar Studios и издатель 3D Realms объявили о новой игре во франшизе, релиз которой запланирован на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК уже этой осенью, сообщает TechPowerUp.

По сюжету, главному герою предстоит защитить Землю от нечисти Азазеля, чтобы искупить свои грехи. Разработчики обещают сохранить ключевые особенности игрового процесса оригинальных игр, такие как скоростной и напряжённый геймплей. В игре будет мощный метал-саундтрек, современная графика и кооперативный режим до трёх игроков,пушки как из прошлых игр Painkiller, так и новые.

Источник изображения: Anshar Studios, 3D Realms, TechPowerUp

Некоторые особенности игры:

Динамический геймплей: используйте прыжки, рывки и крюки, чтобы перемещаться по обширным и зловещим локациям, участвуя в стремительных перестрелках.

Ужасающие противники: разнообразные жуткие существа, включая боссов, гигантов Азазеля.

Система способностей, построенная вокруг карт Таро: улучшение навыков, расширение арсенала и возможность выстраивать продуманные комбинации с товарищами по команде.

Четыре персонажа на выбор с уникальными способностями.

Новый Painkiller стремится сохранить суть своего предшественника, одновременно вводя современные игровые механики и расширенные возможности многопользовательской игры, обещая захватывающий и насыщенный опыт как для давних поклонников франшизы, так и для новичков.