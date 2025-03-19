Поддержка переопределения DLSS в NVIDIA App заявлена для более чем 100 игр.

NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 572.83 с поддержкой нескольких ожидаемых игр. Одно из главных событий: стала доступна бесплатная демоверсия Half-Life 2 RTX, — вторая часть культовой франшизы получила визуальное обновление благодаря команде Orbifold Studios и возможностям программного обеспечения для моддинга RTX Remix от NVIDIA.

В Half-Life 2 RTX реализована полная трассировка лучей, обновлены текстуры, модели и уровни, при этом сохранён оригинальный игровой процесс. Благодаря поддержке DLSS 4 с многокадровой генерацией в новой версии RTX Remix, владельцы видеокарт GeForce RTX 50 могут значительно повысить производительность для комфортного игрового процесса при более высоких графических настройках и разрешениях.

Системные требования Half Life 2 RTX. Источник изображения: NVIDIA

Помимо поддержки Half-Life 2 RTX, обновление драйвера также предлагает:

Оптимизации для Assassin’s Creed Shadows, The Last of Us Part II Remastered и обновления Control, — все игры поддерживают DLSS 4.

Поддержка релизной версии RTX Remix с новыми возможностями для моддеров, включая DLSS 4 с многокадровой генерацией и нейронным рендерингом.

«Переопределение DLSS» в NVIDIA App: поддержка более чем 100 игр и приложений.

Оптимизации для inZOI — будущей игры-симулятора жизни от KRAFTON, в которой представлены персонажи Smart Zoi, работающие на технологиях NVIDIA ACE.

Поддержка обновления Warhammer 40000: Darktide с DLSS 4 и прочими улучшениями.

В драйвере также были исправлены различные проблемы: