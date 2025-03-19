NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 572.83 с поддержкой нескольких ожидаемых игр. Одно из главных событий: стала доступна бесплатная демоверсия Half-Life 2 RTX, — вторая часть культовой франшизы получила визуальное обновление благодаря команде Orbifold Studios и возможностям программного обеспечения для моддинга RTX Remix от NVIDIA.
В Half-Life 2 RTX реализована полная трассировка лучей, обновлены текстуры, модели и уровни, при этом сохранён оригинальный игровой процесс. Благодаря поддержке DLSS 4 с многокадровой генерацией в новой версии RTX Remix, владельцы видеокарт GeForce RTX 50 могут значительно повысить производительность для комфортного игрового процесса при более высоких графических настройках и разрешениях.
Помимо поддержки Half-Life 2 RTX, обновление драйвера также предлагает:
- Оптимизации для Assassin’s Creed Shadows, The Last of Us Part II Remastered и обновления Control, — все игры поддерживают DLSS 4.
- Поддержка релизной версии RTX Remix с новыми возможностями для моддеров, включая DLSS 4 с многокадровой генерацией и нейронным рендерингом.
- «Переопределение DLSS» в NVIDIA App: поддержка более чем 100 игр и приложений.
- Оптимизации для inZOI — будущей игры-симулятора жизни от KRAFTON, в которой представлены персонажи Smart Zoi, работающие на технологиях NVIDIA ACE.
- Поддержка обновления Warhammer 40000: Darktide с DLSS 4 и прочими улучшениями.
В драйвере также были исправлены различные проблемы:
- проблемы, когда видеокарты могут не работать на полной скорости после перезагрузки системы при разгоне.
- сбои видеокарт серии GeForce RTX 50, приводящие к чёрному экрану.
- проблемы со сбросом настроек и ошибками в NVIDIA Control Panel и NVIDIA App.
- зависания при включении HDR в играх.
- ошибки компиляции Optix compile error
- Проблемы со стабильностью в приложении Derivative TouchDesigner