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Moleculo
«AMD не привыкла продавать так много видеокарт», — представители AMD в Японии о дефиците RX 9070
Похоже, в Японии компания оценивает долю продаж видеокарт AMD Radeon RX серии 9070 в 45%.

AMD провела специальное «весеннее» мероприятие в Японии под названием Spring New Product Launch Event – Team AMD Special Gathering. В мероприятии приняли участие популярные японские блогеры, а также представители AMD, ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor и Sapphire. Позже состоялся круглый стол, организованный представителями AMD в Японии: Саки Сузуки (Saki Suzuki) и Ёсиаки Сато (Yoshiaki Sato). В ходе мероприятия аудитория спрашивала о дефиците Radeon RX 9070 и о том, когда они появятся в продаже, сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию японского ресурса ASCII.

Источник изображения: AMD, ASCII

Представители AMD отметили: «AMD просто не привыкла продавать так много видеокарт …», — на что аудитория отреагировала смехом. Шутки шутками, но проблема действительно существует: приобрести видеокарты по рекомендованной цене сложно, например, в VideoCardz отмечают большое количество предложений различных вариантов Radeon RX 9070 по цене 700 долларов США, в то время как рекомендованная цена видеокарты 549 долларов США. Тем не менее, новые видеокарты AMD покупают: Ёсиаки Сато отметил, что доля AMD в Японии достигла 45%, предположительно, имея в виду текущие продажи видеокарт Radeon RX серии 9070, компания намерена улучшить этот показатель до 70%.

В недавнем интервью HotHardware корпоративный вице-президент и главный менеджер по работе с клиентами AMD Дэвид Макафи (David McAfee) назвал спрос на новые видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT беспрецедентным. Макафи заявил, что AMD не может напрямую повлиять на цены, которые партнёры устанавливают на свои кастомные модели, но агрессивно наращивает поставки графических процессоров Navi 48 для производства видеокарт, делая всё возможное, чтобы в продаже присутствовали модели по рекомендованной цене.

В AMD заявили, что видеокарты Radeon RX 9070 XT на 23% лучше по соотношению производительности и цены в сравнении с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. В целом, это подтверждается сторонними обзорами: в TechPowerUp по производительности на доллар RX 9070 XT находится в верхней части рейтинга (если брать в расчёт рекомендованную цену).

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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