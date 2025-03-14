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Вице-президент AMD называет спрос на видеокарты Radeon RX 9070/XT беспрецедентным
В новом интервью Дэвид Макафи обсудил недавние новинки Ryzen и Radeon.

В интервью HotHardware корпоративный вице-президент и главный менеджер по работе с клиентами AMD Дэвид Макафи (David McAfee) обсудил недавние новинки Ryzen и Radeon, а также немного пролил свет на потенциальные будущие продукты.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В Wccftech отметили несколько важных вопросов специалисту. Так, первый из них касался установки 3D V-Cache на оба кристалла с ядрами CCD в старших процессорах Ryzen X3D. Хотя нет никаких технических ограничений, препятствующих установке 3D V-Cache на оба кристалла с ядрами, это не оправданно с точки зрения затрат и конечной стоимости продукта. В AMD об этом уже говорили ранее и с тех пор ничего не изменилось: стоимость является одним из основных факторов. На сегодняшний день имеет смысл установка 3D V-Cache только на один из двух CCD, когда речь заходит о потребительских процессорах для игр и создания контента. Есть определённые сценарии, в которых 3D V-Cache устанавливается на все CCD, например, это нишевые серверные процессоры Genoa-X.

В одном из следующих вопросов журналисты HotHardware попытались выяснить, ожидается ли увеличение количества ядер в будущих потребительских процессорах Ryzen или мы надолго застряли в этом сегменте максимум на 16 ядрах. Ходят слухи, что AMD разрабатывает для следующего поколения процессоров 12-ядерные CCD с ядрами Zen 6. Макафи дал понять, что на данный момент в потребительском сегменте 16 ядер это отличное решение. Если нужно больше, есть процессоры Ryzen Threadripper.

Спрос на новые видеокарты AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT специалист назвал беспрецедентным. Официальной статистики продаж нет, однако, по наблюдениям СМИ, спрос очень большой — видеокарты в топе продаж зарубежных торговых площадок и, похоже, первоначальные запасы уже исчерпаны, поскольку цены растут. Макафи заявил, что в этом поколении выпуском видеокарт занимаются исключительно партнёры AMD и компания не может напрямую повлиять на цены, которые те устанавливают на свои кастомные модели. Тем не менее, в компании агрессивно наращивают поставки графических процессоров Navi 48 для производства видеокарт и делают всё возможное, чтобы в продаже присутствовали модели по рекомендованной цене.

Отвечая на вопрос о возвращении AMD в сегмент флагманских игровых видеокарт, Макафи объяснил, что стремление охватить весь спектр игровых решений у компании есть, но на данный момент цель компании: завоёвывать рынок и развивать отношения с разработчиками. Для этого компания фокусируется на наиболее востребованных среди покупателей сегментах: больше всего видеокарт продаётся в сегменте до 800 долларов США.

В Wccftech отмечают, что у AMD сейчас есть несколько сильных игровых решений: их процессоры Ryzen X3D претендуют на звание самых производительных процессоров для игр, а видеокарты Radeon RX серии 9070 — на звание самых выгодных с точки зрения соотношения цены и игровой производительности.

#amd #видеокарты #процессоры
Источник: wccftech.com
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