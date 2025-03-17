Внешне она идентична RX 7650 GRE в исполнении Reaper, которую ранее компания выпустила в Китае.

PowerColor готовит обновлённую версию видеокарты AMD Radeon RX 7600 в исполнении Fighter V2, сообщает VideoCardz. Интересно, что внешне новинка выглядит идентично RX 7650 GRE в исполнении Reaper, о выпуске которой сообщалось ранее. В отличие от RX 7650 GRE, которая официально является эксклюзивом для Китая, новая RX 7600 предназначена для глобального рынка, но преимуществ RX 7650 GRE не предлагает.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

По информации VideoCardz, спецификации рассматриваемой модели соответствуют эталонным для AMD Radeon RX 7600. В частности, графический процессор видеокарты работает на частоте 2250 МГц в «игровом» режиме с повышением до 2655 МГц, а мощность ограничена значением 165 Вт.

Напротив, AMD Radeon RX 7650 GRE (в т.ч. модель Reaper) отличается увеличенными рабочими частотами и мощностью, так, графический процессор может повышать частоту до 2695 МГц, а лимит энергопотребления установлен на отметке 170 Вт. В остальном видеокарты похожи, обе основаны на графическом процессоре Navi 33, в котором задействовано 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP), и оснащаются 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и чипами, работающими на скорости 18 Гбит/с. Видеовыходов предусмотрено три — это три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

Обновлённая версия AMD Radeon RX 7600 в исполнении Fighter от PowerColor имеет код модели RX7600 8G-F/V2. По коду видеокарту уже можно обнаружить в каталогах некоторых интернет-магазинов, но официально продажи видеокарты пока ещё не начались, более того, на момент написания она не упоминается на сайте PowerColor. Если изображения, представленные VideoCardz, действительно имеют отношение к новой модели, она получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, оребренным радиатором и несколькими тепловыми трубками, а для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe.

В начале марта AMD выпустила первые видеокарты новой серии Radeon RX 9000, старшие RX 9070 и 9070 XT. Точные сроки появления более доступных видеокарт RX 9060 и 9060 XT пока неизвестны, но, если верить сообщениям ряда СМИ, на презентации Radeon RX серии 9070 в Китае представители AMD анонсировали запуск видеокарт класса 60 во втором квартале 2025 года. До тех пор в бюджетном сегменте актуальными видеокартами AMD остаются Radeon RX 7600 и 7600 XT.