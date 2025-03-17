PowerColor готовит обновлённую версию видеокарты AMD Radeon RX 7600 в исполнении Fighter V2, сообщает VideoCardz. Интересно, что внешне новинка выглядит идентично RX 7650 GRE в исполнении Reaper, о выпуске которой сообщалось ранее. В отличие от RX 7650 GRE, которая официально является эксклюзивом для Китая, новая RX 7600 предназначена для глобального рынка, но преимуществ RX 7650 GRE не предлагает.
По информации VideoCardz, спецификации рассматриваемой модели соответствуют эталонным для AMD Radeon RX 7600. В частности, графический процессор видеокарты работает на частоте 2250 МГц в «игровом» режиме с повышением до 2655 МГц, а мощность ограничена значением 165 Вт.
Напротив, AMD Radeon RX 7650 GRE (в т.ч. модель Reaper) отличается увеличенными рабочими частотами и мощностью, так, графический процессор может повышать частоту до 2695 МГц, а лимит энергопотребления установлен на отметке 170 Вт. В остальном видеокарты похожи, обе основаны на графическом процессоре Navi 33, в котором задействовано 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP), и оснащаются 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и чипами, работающими на скорости 18 Гбит/с. Видеовыходов предусмотрено три — это три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1.
Обновлённая версия AMD Radeon RX 7600 в исполнении Fighter от PowerColor имеет код модели RX7600 8G-F/V2. По коду видеокарту уже можно обнаружить в каталогах некоторых интернет-магазинов, но официально продажи видеокарты пока ещё не начались, более того, на момент написания она не упоминается на сайте PowerColor. Если изображения, представленные VideoCardz, действительно имеют отношение к новой модели, она получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, оребренным радиатором и несколькими тепловыми трубками, а для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe.
В начале марта AMD выпустила первые видеокарты новой серии Radeon RX 9000, старшие RX 9070 и 9070 XT. Точные сроки появления более доступных видеокарт RX 9060 и 9060 XT пока неизвестны, но, если верить сообщениям ряда СМИ, на презентации Radeon RX серии 9070 в Китае представители AMD анонсировали запуск видеокарт класса 60 во втором квартале 2025 года. До тех пор в бюджетном сегменте актуальными видеокартами AMD остаются Radeon RX 7600 и 7600 XT.