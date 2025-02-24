По слухам, первой видеокартой в белом исполнении Red Devil Spectral White может стать Radeon RX 9070 XT.

PowerColor выпустит видеокарту AMD Radeon RX 7650 GRE в исполнении Reaper и рассматривает возможность выпуска белых моделей Spectral White в линейке Red Devil, начиная с RX 9070 XT, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

По информации ресурса, линейка Reaper постепенно заменит Fighter, позиционирование не изменится — это самое простое и доступное исполнение, которое стоит дешевле видеокарт Hellhound и Red Devil. Что касается белой версии Red Devil, есть предположения, что компания не ограничится изменением цвета внешних элементов, в частности, красную подсветку могут заменить на сине-фиолетовую, а чёрную печатную плату на белую — всё по аналогии с моделями Hellhound Spectral White.

Видеокарты RX 7650 GRE появились в Китае в начале февраля. Официально это очередной эксклюзив для китайского рынка, тем не менее, не исключено, что новинка получит более широкое распространение. По спецификациям это практически аналог RX 7600 с тем же количеством функциональных блоков в графическом процессоре (в т.ч. 2048 потоковых процессоров) и тем же объёмом видеопамяти (8 ГБ памяти типа GDDR6 с общей шиной 128 бит), отличия в рабочих частотах и теплопакете, которые повысили: лимит мощности поднят со 165 до 170 Вт, «игровая» частота с 2250 до 2350 МГц, частота в режиме Boost — с 2655 до 2695 МГц. По данным AMD, это приводит к повышению теоретической вычислительной производительности на 1,5%.

Появлению RX 7650 GRE предшествовали слухи о завершении производства младшей версии RX 6750 GRE с 10 ГБ видеопамяти. Официально эта информация подтверждена не была.