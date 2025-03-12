Готовят две версии RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ.

NVIDIA проинформировала СМИ о завтрашней презентации видеокарт GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники. Компания действительно готовит две версии RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ. Характеристики пока не уточняются, но авторы ресурса считают, что спецификации, озвученные на днях инсайдером kopite7kimi, являются точными.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

В общей сложности компания собирается анонсировать три видеокарты: RTX 5060 Ti 16 ГБ, 5060 Ti 8 ГБ и 5060 8 ГБ, — все три должны использовать один и тот же графический процессор разных версий с разным количеством задействованных функциональных блоков. Печатные платы видеокарт тоже должны быть идентичны, по крайней мере, версий с 8 ГБ видеопамяти. Также у видеокарт достаточно близкие требования к питанию, 150…200 Вт. Всё это в совокупности позволит упростить производство. Вероятно, будет много похожих вариантов RTX 5060 и 5060 Ti.

Источник изображения: VideoCardz

Если верить информации инсайдера, RTX 5060 Ti получит 4608 CUDA ядер — на 6% больше, чем у предшественника. Шина памяти останется 128-битной, пропускная способность значительно вырастет за счёт применения более скоростных чипов GDDR7 — более чем на 50%, если NVIDIA будет использовать чипы 28 Гбит/с. В свою очередь, RTX 5060 приписывают 3840 CUDA ядер и одну конфигурацию памяти — 8 ГБ GDDR7. Если информация подтвердится, видеокарта предложит на 25% больше ядер, по сравнению с предшественником, который оснащался графическим процессором более низкого класса: XX7 (AD107) против XX6 (GB206). По слухам, на этот раз GB207 будет использоваться в RTX 5050.

Цены и сроки начала продаж неизвестны.