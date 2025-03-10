В VideoCardz подтверждают подготовку двух версий RX 9060 XT.

AMD действительно готовит две версии Radeon RX 9060 XT с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники среди партнёров компании. Авторы ресурса выяснили, что обе версии видеокарты оснастят чипами GDDR6 со скоростью работы 20 Гбит/с. Это те же чипы, что используются в старших видеокартах RX 9070 и 9070 XT, однако ширина шины у видеокарт класса 60 в два раза уже — 128 бит.

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Пока точно неизвестно, какой графический процессор ляжет в основу RX 9060 XT, но весьма вероятно, что это будет младший чип RDNA 4 с кодовым обозначением Navi 44. К такому выводу авторы ресурса пришли, получив информацию о наличии у видеокарт класса 60 только трёх видеовыходов, против четырёх у старших RX 9070 и 9070 XT. Обычно меньшие графические процессоры имеют ограниченные возможности подключения дисплеев. В случае с RX 9060 XT говорится о наличии комбинации из одного HDMI 2.1 и двух DisplayPort 2.1.

Энергопотребление видеокарты тоже пока не уточняется, говорится лишь о наличии одного 8-контактного разъёма дополнительного питания и рекомендациях к блоку питания: 500 Вт для моделей без заводского разгона и 550 Вт для моделей с заводским разгоном.

Информации о видеокартах RX 9060 в VideoCardz не получили. Авторы ресурса полагают, что эти видеокарты появятся позже, но анонсируют модели класса 60, скорее всего, все вместе. Точной информации о сроках выхода новинок нет, они могут появиться во втором квартале как ответ на видеокарты RTX 5060 от NVIDIA — они тоже официально не анонсированы, но ожидаются инсайдерами в апреле-мае.

Помимо этого, AMD и NVIDIA приписывают подготовку видеокарт класса 50. Один из довольно надёжных инсайдеров уже назвал характеристики GeForce RTX 5050, RTX 5060 Ti и RTX 5060. В случае Radeon RX 9050 от AMD, нашли только её упоминание в каталоге одного мексиканского ритейлера, что нельзя назвать надёжной утечкой. К слову, RX 9040 на сайте тоже упоминалась.