Новинки могут анонсировать на этой неделе.

Инсайдер, известный под псевдонимом kopite7kimi, назвал основные характеристики видеокарт GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060 и RTX 5050, которые официально ещё не были анонсированы компанией NVIDIA, сообщают VideoCardz и TechPowerUp.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Если верить инсайдеру, RTX 5060 Ti действительно появится в двух версиях с разным объёмом видеопамяти: 8 и 16 ГБ. Обе будут основаны на графическом процессоре GB206-300 с количеством CUDA ядер 4608. Печатные платы видеокарты получат разные, поскольку версия с удвоенным объёмом видеопамяти потребует установки в два раза большего количества чипов и, вероятно, реализации так называемой схемы clamshell, когда к каждому контроллеру памяти в графическом процессоре подключаются по два чипа. Таким образом, варианту RTX 5060 Ti на 8 ГБ приписывают плату с каталожным номером PG152-SKU10, а варианту на 16 ГБ — PG152-SKU15. Видеопамять будет набрана чипами GDDR7, общая шина памяти 128-битная. Лимит энергопотребления видеокарты будет установлен на уровне 180 Вт. Относительно RTX 4060 Ti новинка предложит на 5…6% больше CUDA ядер и большую пропускную способность памяти.

Видеокарта RTX 5060 может получить графический процессор GB206-250 с количеством CUDA-ядер 3840, что является значительной 25-процентной прибавкой относительно RTX 4060. Предполагаемое обозначение печатной платы видеокарты: PG152-SKU25. Объём видеопамяти не изменится, видеокарту оснастят 8 ГБ GDDR7 со 128-битной шиной. Ранее ходили слухи, что NVIDIA может выпустить 12-гиговый вариант RTX 5060 с чипами по 3 ГБ, но kopite7kimi пока данные слухи не подтверждает.

Источник изображения: kopite7kimi, TechPowerUp

Наконец, RTX 5050 приписывают графический процессор GB207-300 и печатную плату PG152-SKU50. Количество CUDA ядер 2560, памяти 8 ГБ, но не GDDR7, а GDDR6 с общей шириной шины 128 бит. В прошлой серии NVIDIA не выпустила настольную видеокарту класса 50, поэтому ближайшим предшественником для сравнения является RTX 3050.

Первоначальная версия RTX 3050 предлагала те же 2560 CUDA ядер и 8 ГБ GDDR6, потом NVIDIA выпустила менее производительный вариант, урезав количество CUDA ядер до 2304, а память до 6 ГБ с 96-битной шиной. По слухам, полноценный вариант видеокарты сняли с производства, тем не менее, в продаже он всё ещё встречается.

Несмотря на близкие характеристики, RTX 5050 должна быть заметно быстрее предшественника за счёт архитектурных улучшений и гораздо более высоких тактовых частот, кроме этого, видеокарта предложит в бюджетном сегменте многокадровую генерацию и генерацию кадров на уровне драйвера, что, в частности, позволит значительно повысить производительность в старых играх.

Официальный анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5060 и RTX 5050 может состояться на этой неделе. Появление видеокарт в продаже ожидают в период с апреля по май текущего года.