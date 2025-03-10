Обновление должно упростить замену процессоров AMD в системе, улучшить совместимость с защитой Windows 10 и играми.

AMD обновляет драйвера для чипсетов, внедряя оптимизации для процессоров Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, продажи которых начнутся на этой неделе, сообщает VideoCardz. Судя по примечаниям к выпуску, обновление сократит количество операций, необходимых при замене процессора в системе, улучшит совместимость с защитными механизмами операционной системы Windows 10, а также внедрит дополнительные инструменты для оптимизации работы процессоров с различными играми.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

Во-первых, обновлены службы AMD Provisioning Packages Services, которые проверяют при каждой загрузке операционной системы, был ли заменён процессор. Судя по всему, реализован механизм, благодаря которому после замены одного процессора AMD на другой не потребуется переустановка Windows. Это значительно упростит процесс тестирования для рецензентов, а также процесс апгрейда для обычных пользователей.

Во-вторых, обновление AMD 3D V-Cache Performance Optimizer должно улучшить совместимость с системой безопасности на основе виртуализации (Virtualization Based Security, VBS) в Windows 10.

В-третьих, компания адаптирует для потребительских процессоров с большим количеством ядер разработки, сделанные в своё время для процессоров Threadripper. AMD Application Compatibility Database — база данных со списком приложений (в рассматриваемом случае игр), которые требуют дополнительных оптимизаций — уменьшения пула потоков.

Возможно, причина, по которой AMD не выпустила и даже не анонсировала процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D вместе с Ryzen 7 9800X3D в прошлом году, заключается в том, что для этого требовалось больше оптимизаций.

Восьмиядерный 9800X3D не нуждается в каких-либо дополнительных оптимизациях и технологиях парковки ядер, поскольку имеет только один кристалл с ядрами CCD (Core Complex Die) и 3D V-Cache. Напротив, 16- и 12-ядерные 9950X3D и 9900X3D имеют два чиплета с ядрами, только один из которых оснащён 3D V-Cache. Такая конфигурация требует дополнительных оптимизаций, в частности, для распределения потоков, чтобы достичь более высокой производительности в определённых задачах, в т.ч. в играх, которые должны привязываться к ядрам в CCD с 3D V-Cache.

AMD официально анонсировала старт продаж Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D на прошлой неделе. За рубежом процессоры станут доступны 12 марта, рекомендованные цены: 699 и 599 долларов США соответственно.