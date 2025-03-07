Новые 16- и 12-ядерные 3D V-cache процессоры.

AMD окончательно подтвердила дату начала продаж и цены процессоров Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, сообщает Tom’s Hardware. За рубежом процессоры станут доступны 12 марта по цене 699 и 599 долларов США соответственно. Это 16- и 12-ядерный процессоры с ядрами Zen 5 и 3D V-Cache на одном из двух чиплетов. Общий объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня у флагмана составляет 144 МБ, а рабочая частота может повышаться до 5,7 ГГц.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

В то время как Ryzen 7 9800X3D считается лучшим процессором для игровых систем, специалисты ожидают, что 9950X3D станет одним из лучших процессоров для систем, нацеленных и на игры, и на рабочие задачи.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

По результатам внутреннего тестирования AMD, обнародованным на CES 2025, 9950X3D на 20% быстрее флагманского Intel Core Ultra 9 285K в играх (при разрешении 1080p и высоких настройках графики) и на 8% быстрее предшественника 7950X3D. AMD также заявила, что разница в игровой производительности между 9950X3D и 9800X3D находится в пределах 1%, опровергнув тем самым предположения о меньшей игровой производительности из-за особенностей чиплетной конструкции с двумя CCD.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

Гораздо меньше внимания уделяется 9900X3D, что не удивляет специалистов, его предшественник 7900X3D не был столь популярен, как 7950X3D и 7800X3D.