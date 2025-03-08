По слухам, карта будет конкурировать с Intel Arc B580.

NVIDIA готовит в семействе игровых видеокарт Blackwell решения начального уровня класса 50, пишет Wccftech. Наиболее вероятным авторы ресурса считают появление GeForce RTX 5050, но не исключают, что RTX 5050 Ti тоже может выйти для более полноценной конкуренции с видеокартами Intel Arc B580 и B570. Тем не менее, новинки NVIDIA наверняка не предложат столько же памяти, сколько видеокарты Intel, вариантам RTX 5050 приписывают не более 8 ГБ памяти, что логично, поскольку даже RTX 5060 не получит больше, если верить слухам (официально спецификации ещё не подтверждены).

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

По данным Wccftech, RTX 5050 могут выпустить примерно в то же время, что и RTX 5060, т.е. где-то в апреле. Накануне появились слухи, что видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti анонсируют в ближайшие 10 дней, возможно, 13 марта. Если RTX 5050 действительно планируют выпустить в апреле, анонс тоже может быть сделан в этом месяце. Специалисты ожидают, что видеокарты класса 50 не будут стоить дороже 250 долларов США.

Подробные характеристики видеокарт RTX 5050 неизвестны авторам ресурса, кроме предполагаемого объёма памяти называется ориентировочный лимит мощности 135 Вт. Прогнозов по производительности тоже нет.