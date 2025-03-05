Они ожидаются в марте, но позже.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 в эталонном исполнении Founders Edition не появятся в продаже 5 марта, сообщают в TechPowerUp. Представители NVIDIA уведомили журналистов ресурса, что эта модель появится в марте, но позже. Точные сроки названы не были, но специалисты полагают, что Founders Edition задержится на несколько недель. Причины задержки не уточняются.

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К сожалению, отсутствие NVIDIA GeForce RTX 5070 в исполнении Founders Edition на старте продаж означает, что шанс приобрести новинку по рекомендованной цене будет ещё ниже. NVIDIA установила для этой видеокарты рекомендованную цену 550 долларов США и в TechPowerUp её назвали разумной, но проблемой является то, что найти видеокарту по такой цене довольно сложно.

Накануне появились первые обзоры NVIDIA GeForce RTX 5070. В TechPowerUp видеокарту назвали отличным выбором для игр в разрешении 1440p, но для 4K возможностей уже маловато, в частности в некоторых проектах ощущается нехватка видеопамяти. В среднем видеокарта на 25% быстрее RTX 4070 без трассировки лучей и на 15% с трассировкой, примерно равна RTX 4070 SUPER, хотя в сценариях без трассировки лучей всё же побыстрее на 5%. Прирост производительности сравним с приростом энергопотребления — производят чипы по тому же техпроцессу, что и чипы видеокарт RTX 40. Разгон позволяет повысить производительность до 13% и улучшить позиционирование видеокарты.