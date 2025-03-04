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Moleculo
AMD может выпустить два варианта Radeon RX 9060 XT на 8 и 16 ГБ
Такие варианты компания Acer зарегистрировала в ЕЭК.

На сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) нашли информацию о регистрации компанией Acer различных видеокарт AMD Radeon RX серии 9000, включая будущие новинки RX 9060 и 9060 XT, сообщает VideoCardz. Самое интересное: компания регистрирует варианты RX 9060 XT с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ. Что касается, RX 9060 в списке присутствуют только варианты с конфигурацией памяти 8 ГБ.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Официально в AMD ещё не подтвердили дату выхода видеокарт Radeon RX серии 9060, есть лишь фрагмент с презентации в Китае, где один из представителей компании якобы заявил о появлении этих видеокарт во втором квартале. На глобальной презентации информация о дальнейших планах по развитию новой серии озвучена не была, сейчас компания сосредоточена на запуске старших видеокарт RX 9070 и 9070 XT.

Стоит напомнить, что регистрация моделей в ЕЭК не является абсолютным подтверждением их подготовки производителем. Наименования моделей могут регистрироваться заблаговременно, когда планов на выпуск ещё нет. Тем не менее, вероятность появления вариантов RX 9060 XT с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ считается достаточно высокой, поскольку NVIDIA может выпустить варианты RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ — официально это не подтверждено, но информация таких моделях тоже была найдена в ЕЭК. Даже если NVIDIA не выпустит 16-гиговую RTX 5060 Ti, AMD может представить RX 9060 XT с 16 ГБ, как более выгодное решение. Такие видеокарты стали бы отличным выбором для тех, кто увлекается различными приложениями с искусственным интеллектом, но не может позволить себе покупку более дорогих видеокарт.

В VideoCardz допускают, что основой RX 9060 XT может стать сильно урезанный старший графический процессор Navi 48 с поддержкой 256-битной шины памяти, но считают это маловероятным. Скорее всего, обе видеокарты будут основаны на меньшем чипе Navi 44 со 128-битным интерфейсом памяти.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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