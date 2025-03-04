Новый вариант Steel Legend в тёмных тонах.

ASRock представляет видеокарту AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении Steel Legend Dark, сообщает Guru3D. Как можно догадаться по названию, это тёмный вариант Steel Legend. Оригинальная линейка выполнена в светло-серебристой гамме, в Steel Legend Dark элементы окрашены преимущественно в чёрный и тёмно-серый цвет. Конструкция видеокарты и характеристики те же, что у модели Steel Legend. Видеокарты не разогнаны, частоты и ограничения мощности соответствуют стандартным спецификациям AMD.

Источник изображения: ASRock

Если AMD Radeon RX 9070 XT в исполнении Steel Legend Dark будет пользоваться спросом, в дальнейшем можно ожидать появления и других видеокарт в данном исполнении, включая Radeon RX 9070, а затем линейка может расшириться и на прочие комплектующие, включая материнские платы, что позволит поклонникам компании собрать сборку, выдержанную в единой стилистике.

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

Видеокарты AMD Radeon RX серии 9070 в исполнениях Steel Legend от ASRock оснащаются крупными системами охлаждения с тремя вентиляторами Striped Ring и обладают 2,9-слотовой конструкцией. В числе преимуществ наличие ARGB подсветки с физическим переключателем и коннектором для подключения внешней синхронизируемой подсветки, усиленный металлический каркас, рёбра радиатора с V-образными вырезами для равномерного распределения воздуха, пайка в местах контакта рёбер и тепловых трубок, плотная компоновка тепловых трубок в основании радиатора за счёт их формованного прямоугольного сечения, никелированный медник теплосъёмник, компонентная база повышенного качества (Super Alloy) и т.д.